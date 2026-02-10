Samojłow awansował do programu dowolnego

Amerykański łyżwiarz figurowy Ilia Malinin prowadzi po brawurowym występie w programie krótkim solistów w olimpijskiej rywalizacji w Mediolanie. Reprezentant Polski Władimir Samojłow zajmuje 21. miejsce, co oznacza, że awansował do piątkowego programu dowolnego.

Łyżwiarz figurowy Ilia Malinin w pozycji zgiętej na lodowisku.
fot. PAP
21-letni Malinin, który ma już na koncie w Mediolanie złoto olimpijskie w rywalizacji drużynowej, a indywidualnie jest dwukrotnym mistrzem świata (2024, 2025), otrzymał 108,16 pkt. To był imponujący występ, wykonał m.in. dwa poczwórne skoki i brawurowe salto w tył.

 

Drugie miejsce zajmuje wicemistrz olimpijski z 2022 roku z Pekinu, a tutaj również drugi we wcześniejszym konkursie drużynowym, Japończyk Yuma Kagiyama - 103,07. Trzeci jest Francuz pochodzenia maurytyjskiego Adam Siao Him Fa - 102,55.

 

Samojłow za swój występ otrzymał 77,57 pkt.

 

Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w piątek wieczorem.

 

Do programu dowolnego zakwalifikowało się 24 z 29 zawodników. Łyżwiarze będą rywalizować w kolejności odwrotnej do zajmowanych lokat, więc reprezentant Polski wystąpi jako czwarty.

