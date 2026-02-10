Samojłow awansował do programu dowolnego

21-letni Malinin, który ma już na koncie w Mediolanie złoto olimpijskie w rywalizacji drużynowej, a indywidualnie jest dwukrotnym mistrzem świata (2024, 2025), otrzymał 108,16 pkt. To był imponujący występ, wykonał m.in. dwa poczwórne skoki i brawurowe salto w tył.

Drugie miejsce zajmuje wicemistrz olimpijski z 2022 roku z Pekinu, a tutaj również drugi we wcześniejszym konkursie drużynowym, Japończyk Yuma Kagiyama - 103,07. Trzeci jest Francuz pochodzenia maurytyjskiego Adam Siao Him Fa - 102,55.

Samojłow za swój występ otrzymał 77,57 pkt.

Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w piątek wieczorem.

Do programu dowolnego zakwalifikowało się 24 z 29 zawodników. Łyżwiarze będą rywalizować w kolejności odwrotnej do zajmowanych lokat, więc reprezentant Polski wystąpi jako czwarty.