Słynny siatkarz wykluczony z gry! Poważne problemy z kręgosłupem

Alessandro Michieletto z powodu kontuzji nie wystąpił w turnieju finałowym Pucharu Włoch. Jego klub Itas Trentino wydał we wtorek komunikat medyczny. Poinformował w nim, że przeprowadzone badania wykazały niepełne złamanie przeciążeniowe prawej nasady łuku czwartego kręgu lędźwiowego. Nie wiadomo, kiedy włoski przyjmujący wróci do gry.

Trentino Volley przekazało we wtorek informację, że ​badania diagnostyczne, którym w ostatnich godzinach został poddany przyjmujący Alessandro Michieletto, wykazały niepełne złamanie przeciążeniowe prawej nasady łuku czwartego kręgu lędźwiowego.

 

Siatkarz przechodzi obecnie rehabilitację, a w najbliższych tygodniach jego stan będzie dalej monitorowany. Zaznaczono, że nie jest jeszcze możliwe ustalenie dokładnej daty powrotu Michieletto na boisko.

 

Alessandro Michieletto to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki - MVP i najlepszy przyjmujący zeszłorocznych mistrzostw świata i najlepszy siatkarz globu w 2025 roku według FIVB. 24 letni włoski przyjmujący ma na koncie wiele sukcesów, m.in. dwukrotnie sięgnął po złoto mistrzostw świata, raz wywalczył złoto mistrzostw Europy z reprezentacją Italii, a w barwach Itas Trentino wygrał w 2024 roku Ligę Mistrzów.

 

Przyjmujący nie zagrał w turnieju finałowym Pucharu Włoch, który został rozegrany w dniach 7-8 lutego. Siatkarze Itas Trentino w półfinale, po zaciętym boju pokonali 3:2 Gas Sales Bluenergy Piacenza. W finale ulegli 0:3 ekipie Rana Verona.

