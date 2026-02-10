Słynny siatkarz wykluczony z gry! Poważne problemy z kręgosłupem

Trentino Volley przekazało we wtorek informację, że ​badania diagnostyczne, którym w ostatnich godzinach został poddany przyjmujący Alessandro Michieletto, wykazały niepełne złamanie przeciążeniowe prawej nasady łuku czwartego kręgu lędźwiowego.

Zobacz także: Siatkarz reprezentacji Polski kontuzjowany! Doznał urazu czaszki

Siatkarz przechodzi obecnie rehabilitację, a w najbliższych tygodniach jego stan będzie dalej monitorowany. Zaznaczono, że nie jest jeszcze możliwe ustalenie dokładnej daty powrotu Michieletto na boisko.

Alessandro Michieletto to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki - MVP i najlepszy przyjmujący zeszłorocznych mistrzostw świata i najlepszy siatkarz globu w 2025 roku według FIVB. 24 letni włoski przyjmujący ma na koncie wiele sukcesów, m.in. dwukrotnie sięgnął po złoto mistrzostw świata, raz wywalczył złoto mistrzostw Europy z reprezentacją Italii, a w barwach Itas Trentino wygrał w 2024 roku Ligę Mistrzów.

Przyjmujący nie zagrał w turnieju finałowym Pucharu Włoch, który został rozegrany w dniach 7-8 lutego. Siatkarze Itas Trentino w półfinale, po zaciętym boju pokonali 3:2 Gas Sales Bluenergy Piacenza. W finale ulegli 0:3 ekipie Rana Verona.