Val di Fiemme ponownie szczęśliwe. Za sprawą ledwie 19-letniego wychowanka klubu Klimczok Bystra cieszymy się z pierwszego medalu dla Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 i dwudziestego czwartego w historii. Echa wielkiego sukcesu Kacpra Tomasiaka zdominują kolejne wydanie "Studia Mediolan Cortina".

W programie połączymy się z Michałem Białońskim, który z kamerą Polsatu Sport był świadkiem świętowania srebra naszego nastolatka w hotelu skoczków w Predazzo. Posłuchamy wyjątkowych rozmów z bohaterem wieczoru, kolegami z reprezentacji oraz trenerami.



O tym, czy wywalczymy dwudziesty piąty medal, opowie z kolei Marcin Lepa, który obserwował rywalizację sztafet mieszanych w short tracku w Mediolanie.



Gośćmi Aleksandry Szutenberg w programie będą sześciokrotna medalistka ME i dwukrotna olimpijka w short tracku oraz ekspertka Eurosportu - Patrycja Maliszewska, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa. Najnowsze i najważniejsze informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi zaś Paulina Czarnota-Bojarska.



Transmisja programu Studio Mediolan Cortina w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.