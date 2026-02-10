Świątek szykowała się do meczu, a tu taka sensacja! Gauff już odpadła z turnieju
Coco Gauff pożegnała się z turniejem WTA Doha już na etapie drugiej rundy. Amerykanka niespodziewanie przegrała w dwóch setach z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.
Spotkanie Gauff z Cocciaretto było ciekawe dla kibiców Igi Świątek. Wszystko ze względu na fakt, że mecz Polki z Janice Tjen z Indonezji został zaplanowany właśnie tuż po zakończeniu starcia Amerykanki z Włoszką. Jak się okazało, doszło w nim do wielkiej sensacji.
Już po pierwszym secie zanosiło się na niespodziankę. Skazywana na porażkę Cocciaretto wygrała bowiem 6:4. Jak się okazało, 25-latka z Ankony jeszcze lepiej poradziła sobie w drugiej partii - triumfowała 6:2 i sensacyjnie wyeliminowała Gauff z turnieju.
Kolejną rywalką Włoszki będzie Amerykanka Ann Li, która wcześniej we wtorek wyeliminowała Magdalenę Fręch.
Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.
Polka trzykrotnie triumfowała w Dausze (2022, 2023, 2024), jednak w ubiegłym roku uległa w półfinale Łotyszce Jelenie Ostapenko, która z kolei w finale przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą.
Obrończyni tytułu, podobnie jak Gauff, już pożegnała się z tegoroczną imprezą. To nie jedyne sensacje podczas aktualnie trwającej edycji - w Dausze nie gra już też między innymi Włoszka Jasmine Paolini.
