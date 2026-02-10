Szalona końcówka portugalskiego hitu. Kontuzja Kiwiora

W poprzedniej kolejce piłkarze FC Porto doznali pierwszej w tym sezonie porażki - na wyjeździe z Casa Pia AC 1:2. W poniedziałkowy wieczór poprzeczka zawisła znacznie wyżej, rywalem był Sporting.

Pierwsza połowa nie dostarczyła emocji. Brakowało groźnych strzałów, ale to akurat świadczy dobrze o obrońcach. Prym w defensywie Porto wiedli Bednarek i Kiwior, pewni w swoich interwencjach.

W 63. minucie ten drugi musiał jednak opuścić boisko. Doznał prawdopodobnie kontuzji mięśnia uda.

Trzynaście minut później bramkę dla gospodarzy zdobył w debiucie w tym zespole reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Seko Fofana, wypożyczony 2 lutego z francuskiego Rennes.

I kiedy wydawało się, że „Smoki” zdołają utrzymać prowadzenie w tym ważnym dla układu tabeli meczu, w ostatnich sekundach (90+10.) wyrównał 28-letni Kolumbijczyk Luis Suarez, dobijając piłkę po niewykorzystanym przez siebie rzucie karnym. To jego 19. bramka w obecnym sezonie ligowym.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Pietuszewski, sprowadzony do Porto tej zimy za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok.

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 56 punktów i o cztery wyprzedza Sporting. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 49 pkt.

„Smoki” ostatni raz zdobyły mistrzostwo Portugalii w 2022 roku.



FC Porto - Sporting 1:1 (0:0)

Bramki: Fofana 76 - Suarez 90+10.



FC Porto: Diogo Costa - Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior (63 Thiago Silva), Martim Fernandes (84 Francisco Moura) - Alan Varela, Victor Froholdt - Pepe, Gabri Veiga (63 Seko Fofana), Borja Sainz (63 Rodrigo Mora) - Samu Aghehowa (46 Deniz Gul).

Sporting: Rui Silva - Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo - Hidemasa Morita (80 Luis Guilherme), Morten Hjulmand - Geny Catamo (84 Daniel Braganca), Trincao, Pedro Goncalves (84 Souleymane Faye) - Luis Suarez.

Żółte kartki: Froholdt, Gul - Diomande, Morita, Hjulmand, Suarez, Araujo.