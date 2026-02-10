Tylko jedna drużyna gorsza od Polaków na IO! Druga seria bez Biało-Czerwonych

Zimowe

Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Kacper Tomasiak zajęli 11. miejsce w pierwszej serii olimpijskiego konkursu drużyn mieszanych na normalnej skoczni w Predazzo. Polacy nie awansowali do finału.

Skoczek narciarski w kasku i goglach na ciemnym tle.
fot: PAP
Kacper Tomasiak (Polska)

Na półmetku prowadzi Słowenia przed Japonią i Norwegią.

 

W zawodach uczestniczy 12 ekip. Osiem drużyn awansowało do finałowej serii. Bełtowska skoczyła 82 m, Wąsek - 102,5 m, Twardosz - 92 m, a Tomasiak - 100,5 m. Polska drużyna zgromadziła łącznie 447,4 pkt. Wyprzedziła jedynie Rumunię.

 

ZOBACZ TAKŻE: Małysz w szampańskim nastroju po medalu Tomasiaka! Przerwał wywiad Maciusiaka

 

Prowadzący Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc i Domen Prevc ze Słowenii mają 526,9 pkt.

 

Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikadio z Japonii zdobyli 517,2 pkt.

 

Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik z Norwegii zgromadzili 510,8 pkt.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANNA TWARDOSZIGRZYSKA OLIMPIJSKIEIGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026IOIO 2026KACPER TOMASIAKPAWEŁ WĄSEKPOLA BEŁTOWSKASKOKISKOKI NARCIARSKIESPORTY ZIMOWEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MEDIOLAN-CORTINAZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Niewiński: Nie mam zazdrości ani zawiści, ale śmiesznie się patrzy na to, że Belgia ma medal
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 