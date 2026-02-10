Tylko jedna drużyna gorsza od Polaków na IO! Druga seria bez Biało-Czerwonych

Na półmetku prowadzi Słowenia przed Japonią i Norwegią.

W zawodach uczestniczy 12 ekip. Osiem drużyn awansowało do finałowej serii. Bełtowska skoczyła 82 m, Wąsek - 102,5 m, Twardosz - 92 m, a Tomasiak - 100,5 m. Polska drużyna zgromadziła łącznie 447,4 pkt. Wyprzedziła jedynie Rumunię.

ZOBACZ TAKŻE: Małysz w szampańskim nastroju po medalu Tomasiaka! Przerwał wywiad Maciusiaka

Prowadzący Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc i Domen Prevc ze Słowenii mają 526,9 pkt.

Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikadio z Japonii zdobyli 517,2 pkt.

Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik z Norwegii zgromadzili 510,8 pkt.

PAP