Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne! Poznaliśmy kolejnego półfinalistę Pucharu Włoch

Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana, a punktem zwrotnym okazała się 38. minuta. Właśnie wtedy Ivan Smolcic został sfaulowany w polu karnym przez Mathiasa Oliverę. Arbiter po analizie VAR podyktował rzut karny, który na gola zamienił Martin Baturina.

Po przerwie Napoli rzuciło się do odrabiania strat i błyskawicznie doprowadziło do wyrównania za sprawą Antonio Vergary. Włoch otrzymał znakomite podanie na wolne pole od Rasmusa Hojlunda, a następnie z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

ZOBACZ TAKŻE: Szalona końcówka portugalskiego hitu. Kontuzja Kiwiora

Do końca regulaminowego czasu gry wynik nie uległ już zmianie, co oznaczało konieczność rozegrania serii rzutów karnych. W niej skuteczniejsza okazała się ekipa prowadzona przez trenera Cesca Fabregasa.

W kolejnej rundzie Pucharu Włoch Como zmierzy się z Interem Mediolan, który w ubiegłą środę pokonał w innym ćwierćfinale Torino 2:1.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

SSC Napoli - Como 1:1 (0:1)

Bramka: Antonio Vergara 46 - Martin Baturina 39 (rzut karny).

Rzuty karne 6:7 Awans: Como.

Trafione: Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Alisson Santos, Elif Elmas, Vanja Milinkovic-Savic, Miguel Gutierrez - Lucas Da Cunha, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Ivan Smolcic, Diego Carlos, Mergim Vojvoda, Marc Oliver Kempf.

Nietrafione: Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka - Maximo Perrone.

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic - Sam Beukema, Amir Rrahmani, Juan Jesus - Pasquale Mazzocchi (60. Alisson Santos), Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Mathias Olivera (60. Leonardo Spinazzola) - Antonio Vergara (74. Miguel Gutierrez), Giovane (60. Matteo Politano) - Rasmus Hojlund (74. Romelu Lukaku).

Como: Jean Butez - Ivan Smolcic, Diego Carlos, Jacobo Ramon (53. Marc Oliver Kempf), Alex Valle - Maximo Perrone, Sergi Roberto (66. Lucas Da Cunha) - Jayden Addai (66. Jesus Rodriguez), Maxence Caqueret (53. Anastasios Douvikas), Martin Baturina - Nico Paz (82. Mergim Vojvoda).

Żółte kartki: Elif Elmas - Jacobo Ramon, Sergi Roberto.

Sędziował: Gianluca Manganiello (Włochy).