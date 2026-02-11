Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie to środowy hit siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?

Trzech siatkarzy w zielonych strojach sportowych pozuje do zdjęcia, stojąc obok siebie.
fot. PAP
Spotkanie Asseco Resovii z Aluronem CMC będzie już piątą potyczką tych zespołów w tym sezonie i drugą w ciągu... pięciu dni. Faworytem zdają się być podopieczni trenera Michała Winiarskiego, którzy w tej bezpośredniej rywalizacji prowadzą 3-1. Wygrali m.in. ich ostatnie spotkanie w sobotę w PlusLidze 3:1, a także na inaugurację Ligi Mistrzów, również 3:1.

 

Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Zawiercianie są już pewni awansu do fazy pucharowej. W środowym meczu wystarczy im wygrać dwa sety, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie D i przepustkę do ćwierćfinału.

Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie w LM - kto wygra?
