Czas na polskie derby w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Polacy nie wiedzą, komu kibicować!

Oba zespoły mierzyły się na otwarcie obecnej edycji Ligi Mistrzów



W środę 11 lutego odbędzie się rewanż za spotkanie z pierwszej kolejki fazy grupowej obecnej edycji Ligi Mistrzów. Wówczas w Sosnowcu jako gospodarz Aluron CMC Warta Zawiercie po świetnym meczu pokonała Asseco Resovię 3:1.



Jak się okazuje, straciła wówczas jedynego seta w czterech pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów i obecnie pewnie prowadzi w tabeli z kompletem punktów. Asseco Resovia będzie się jednak biła o awans do samego końca i chce zaskoczyć faworyta przed własną publicznością.



Tegoroczne wyniki przemawiają za Zawiercianami



Zespoły w tym sezonie grały już ze sobą czterokrotnie. Lepszy bilans ma Aluron CMC Warta Zawiercie, który wygrał trzy spotkania. Wszystko zaczęło się w PlusLidze, gdy 22 listopada w Rzeszowie Zawiercianie wygrali 3:0.



Później w grudniu zespoły te najpierw mierzyły się w Lidze Mistrzów (3:1 dla Warty), a następnie 30 grudnia w rozgrywkach Pucharu Polski. To wtedy Asseco Resovia zaskoczyła rywala i efektownie wygrała 3:0, zapewniając sobie awans do najlepszej czwórki. Ostatecznie przegrała w finale z Bogdanką LUK Lublin.



Ostatnie bezpośrednie starcie tych zespołów miało miejsce 7 lutego, czyli na cztery dni przed planowanym rewanżem w Lidze Mistrzów. Wówczas Zawiercianie wygrali u siebie 3:1, dzięki czemu do meczu w europejskich pucharach podejdą z lepszym nastawianiem.



Co byłoby lepsze dla polskiej siatkówki?



Polscy kibice mają problem, komu kibicować. Z perspektywy polskiej siatkówki wydaje się jednak, że lepsze byłoby zwycięstwo Asseco Resovii. Zespół ten walczy o zajęcie drugiego miejsca w grupie D i musi punktować, aby wyprzedzić niemieckie SVG Luneburg.



Jednocześnie Aluron CMC Warta Zawiercie jest niemal pewna zajęcia pierwszego miejsca w grupie i ewentualna porażka tego nie zmieni. Zawiercianie bez problemu powinni awansować do ćwierćfinału rozgrywek i nie oglądać się na innych.



Siatkarskie derby w Lidze Mistrzów w Polsacie



Siatkarskie derby w Lidze Mistrzów pomiędzy Asseco Resovią i Aluron CMC Wartą Zawiercie będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu. To świetna wiadomość dla polskich kibiców, którzy dopingują nasze drużyny w europejskich pucharach. Kto tym razem okażę się lepszy? Emocje są gwarantowane, a spotkanie już w środę 11 lutego. Początek o godzinie 18.

