Hajto stanowczo ws. Pietuszewskiego. "Nie dajmy się zwariować"

Poniedziałkowe starcie FC Porto ze Sportingiem zakończyło się remisem 1:1. Ze znakomitej strony pokazał się Bednarek, natomiast Kiwior opuścił plac gry w drugiej połowie z powodu urazu.

- To najlepszy mecz Bednarka odkąd go oglądam. Był bezbłędny - ustawiał się tam, gdzie trzeba, przerywał kluczowe dośrodkowania, wygrywał kluczowe głowy i pojedynki w "szesnastce", nie szedł "na raz" i czekał do końca. Dla mnie trochę słabiej zaprezentował się Kiwior. Dwa razy źle wyprowadził piłkę, był niepewny przy swoich interwencjach - podkreślił Hajto.

Niestety, tym razem na murawie zabrakło Pietuszewskiego, który dotychczas trzykrotnie wchodził z ławki rezerwowych. Wiadomo już, że nastoletniego Polaka, który niedawno trafił do Porto z Jagiellonii Białystok, zabraknie również w kadrze na Ligę Europy, do której nie został zgłoszony. Zdaniem byłego kapitana reprezentacji Polski, nie ma powodów do dramatyzowania.

- Czy my myśleliśmy, że z Pietuszewskim będzie już tak co kolejkę, że będzie wchodził? Takiego piłkarza trzeba powoli wprowadzać do takiego wielkiego klubu jak Porto. Nie dajmy się zwariować. Każdy z tych piłkarzy, który tam jest ma jakość i zapracował sobie na kredyt zaufania. To nie jest tak, że przyszedł chłopak z Polski i nagle wszyscy tam przed nim uklękną - skwitował Hajto.

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

