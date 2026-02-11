Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mają jeszcze do rozegrania dwa mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, są już jednak pewni bezpośredniego awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Zwycięstwo Knack Roeselare nad Galatasaray HDI Stambuł 3:2 przesądziło o tym, że rywale mistrzów Polski nie mają już szans na dogonienie ich w tabeli grupy B.

Lublinianie w dotychczasowych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa i wywalczyli 10 punktów. Pokonali Halkbank Ankara 3:0, dwukrotnie Knack Roeselare - 3:2, 3:2 oraz Galatasaray Stambuł 3:1.

Siatkarze Halkbanku Ankara, po porażce w Lublinie, pokonali 3:2 Galatasaray. Później ponieśli dwie porażki - 2:3 z Knack Roeselare i 1:3 z drużyną ze Stambułu. Mimo zaledwie jednego zwycięstwa na koncie, wciąż mają szansę na awans do play-off z drugiego miejsca.

Przypomnijmy, że najlepsze zespoły w tabeli każdej z pięciu grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

