Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

W meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarze Halkbanku Ankara podejmą Bogdankę LUK Lublin. Kiedy transmisja? Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

Siatkarze w czarnych strojach z żółtymi akcentami rozmawiają na boisku.
fot.
Gdzie obejrzeć mecz Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin? Kiedy transmisja?

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mają jeszcze do rozegrania dwa mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, są już jednak pewni bezpośredniego awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Zwycięstwo Knack Roeselare nad Galatasaray HDI Stambuł 3:2 przesądziło o tym, że rywale mistrzów Polski nie mają już szans na dogonienie ich w tabeli grupy B.

 

Zobacz także: Bogdanka LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Bezpośredni awans zapewniony

 

Lublinianie w dotychczasowych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa i wywalczyli 10 punktów. Pokonali Halkbank Ankara 3:0, dwukrotnie Knack Roeselare - 3:2, 3:2 oraz Galatasaray Stambuł 3:1.

 

Siatkarze Halkbanku Ankara, po porażce w Lublinie, pokonali 3:2 Galatasaray. Później ponieśli dwie porażki - 2:3 z Knack Roeselare i 1:3 z drużyną ze Stambułu. Mimo zaledwie jednego zwycięstwa na koncie, wciąż mają szansę na awans do play-off z drugiego miejsca.

 

Przypomnijmy, że najlepsze zespoły w tabeli każdej z pięciu grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

 

Transmisja meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin w czwartek 12 lutego o godzinie 17.15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go

