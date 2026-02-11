LM siatkarzy: Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo
Asseco Resovia zagra z Aluron CMC Wartą Zawiercie w spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.
Asseco Resovia i Aluron CMC Warta Zawiercie rozegrały już ze sobą cztery mecze w obecnym sezonie. W PlusLidze dwukrotnie wygrali zawiercianie - 3:0 na wyjeździe i 3:1 u siebie; w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów również górą byli Jurajscy Rycerze, wygrywając w Sosnowcu 3:1. Drużyna z Rzeszowa wygrała jedno spotkanie - 3:0 na wyjeździe w ćwierćfinale Pucharu Polski.
W tabeli grupy D prowadzi Aluron CMC Warta Zawiercie, która w dotychczasowych meczach zanotowała cztery zwycięstwa i ma na koncie komplet 12 punktów. Jest o krok od bezpośredniego awansu do ćwierćfinału.
Asseco Resovia zajmuje drugie miejsce - dwa mecze wygrała, dwa przegrała i wywalczyła sześć oczek; rzeszowianie walczą o utrzymanie drugiej lokaty, mając taki sam bilans jak SVG Lueneburg.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.
Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie w środę 11 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.