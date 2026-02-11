Maciusiak stanął w obronie Bełtowskiej! "Wiemy, jak to jest w Polsce"

Po wielkim sukcesie Kacpra Tomasiaka, który wywalczył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, apetyty polskich kibiców mocno się zaostrzyły. Fani oczekiwali sukcesu również w rywalizacji drużyn mieszanych.

Niestety oczekiwania te szybko zamieniły się w rozgoryczenie dużej części fanów. Część z nich dała upust emocjom, w obrzydliwy sposób obrażając i nakręcając hejt na jedną z zawodniczek reprezentacji Polski - Polę Bełtowską. Niepochlebne komentarze pojawiały się nie tylko w mediach, ale były też wysyłane bezpośrednio do 19-latki.

Sprawa zaszła na tyle daleko, że zareagować postanowili Adam Małysz, Polski Związek Narciarski oraz szef Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Całą sytuację skomentował także trener polskich skoczków, Maciej Maciusiak. Jak przyznał, i na niego w tym sezonie wylewa się mnóstwo hejtu.

- Doświadczamy hejtu i wiemy, jak to jest w Polsce. Też jest to wina naszych osobowości jako narodu, wina dziennikarzy, bo oni nakręcają. Wiem też, ile sam dostaję różnych wiadomości. Dzisiaj przespałem pierwszą noc od miesiąca. Pola daje z siebie wszystko. Nie przyjechała tu skakać po 80 metrów, ale czasem nie wychodzi. A kto pisze czy komentuje i hejtuje, to chciałbym, by ta osoba zapięła narty i skoczyła chociaż na skoczni K15 czy K20. Sam zaszczyt, że Pola startuje na igrzyskach, gdzie biorą udział najlepsi, to też coś fajnego. Jakby jej tu nie było, nie startowalibyśmy w konkursie mikstów - powiedział Maciusiak w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.

Trener zauważył, że hejt, z którym zmagają się sportowcy, często kończy się u nich problemami natury psychicznej. Może również doprowadzić do przedwczesnej decyzji o zakończeniu kariery.

- To są młodzi zawodnicy. Zamiast ich wspierać pod każdym względem, to z góry są niszczeni. Później się dziwimy, że zawodnicy odchodzą. Pełne wsparcie dla Poli i dla innych, bo my ich widzimy w codziennym treningu, a robi się wszystko, by wychodziło, a czasem po prostu się nie da - dodał trener Biało-Czerwonych.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.

