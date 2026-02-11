Maciusiak stanął w obronie Bełtowskiej! "Wiemy, jak to jest w Polsce"
Maciej Maciusiak w rozmowie z Michałem Białońskim wypowiedział się między innymi na temat hejtu, który wylewa się na Polę Bełtowską. Trener polskiej kadry skoczków narciarskich wyraził pełną solidarność z zawodniczką i podkreślił, jak ważne jest to, by wspierać mentalnie młodych sportowców.
Po wielkim sukcesie Kacpra Tomasiaka, który wywalczył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, apetyty polskich kibiców mocno się zaostrzyły. Fani oczekiwali sukcesu również w rywalizacji drużyn mieszanych.
ZOBACZ TAKŻE: Afera na igrzyskach! Skoczkowie wstrzykiwali sobie kwas?
Niestety oczekiwania te szybko zamieniły się w rozgoryczenie dużej części fanów. Część z nich dała upust emocjom, w obrzydliwy sposób obrażając i nakręcając hejt na jedną z zawodniczek reprezentacji Polski - Polę Bełtowską. Niepochlebne komentarze pojawiały się nie tylko w mediach, ale były też wysyłane bezpośrednio do 19-latki.
Sprawa zaszła na tyle daleko, że zareagować postanowili Adam Małysz, Polski Związek Narciarski oraz szef Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.
Całą sytuację skomentował także trener polskich skoczków, Maciej Maciusiak. Jak przyznał, i na niego w tym sezonie wylewa się mnóstwo hejtu.
- Doświadczamy hejtu i wiemy, jak to jest w Polsce. Też jest to wina naszych osobowości jako narodu, wina dziennikarzy, bo oni nakręcają. Wiem też, ile sam dostaję różnych wiadomości. Dzisiaj przespałem pierwszą noc od miesiąca. Pola daje z siebie wszystko. Nie przyjechała tu skakać po 80 metrów, ale czasem nie wychodzi. A kto pisze czy komentuje i hejtuje, to chciałbym, by ta osoba zapięła narty i skoczyła chociaż na skoczni K15 czy K20. Sam zaszczyt, że Pola startuje na igrzyskach, gdzie biorą udział najlepsi, to też coś fajnego. Jakby jej tu nie było, nie startowalibyśmy w konkursie mikstów - powiedział Maciusiak w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.
Trener zauważył, że hejt, z którym zmagają się sportowcy, często kończy się u nich problemami natury psychicznej. Może również doprowadzić do przedwczesnej decyzji o zakończeniu kariery.
- To są młodzi zawodnicy. Zamiast ich wspierać pod każdym względem, to z góry są niszczeni. Później się dziwimy, że zawodnicy odchodzą. Pełne wsparcie dla Poli i dla innych, bo my ich widzimy w codziennym treningu, a robi się wszystko, by wychodziło, a czasem po prostu się nie da - dodał trener Biało-Czerwonych.
Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.Przejdź na Polsatsport.pl