Miejsca punktowane Polaków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Zimowe

Choć podczas igrzysk olimpijskich najwięcej mówi się o medalistach, tuż za ich plecami pozostali sportowcy również osiągają imponujące wyniki, między innymi zajmując tak zwane miejsca punktowane. Jak w tym zestawieniu wypadli reprezentanci Polski, jeśli chodzi o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026?

Uśmiechnięta kobieta w białej kurtce narciarskiej z napisem "POLSKA" na piersi, z uniesionymi rękami w geście triumfu.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Na miejscach punktowanych znajdują się sportowcy, którzy zmagania kończą na lokatach od 1. do 8. 

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, "punktowanie" podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpoczęła Aleksandra Król-Walas. Polska nadzieja medalowa ostatecznie zajęła siódmą lokatę w snowboardzie w slalomie gigancie równoległym.

 

Następnie do Król-Walas dołączył Kacper Tomasiak. Nastoletni polski skoczek narciarski sensacyjnie zajął drugie miejsce podczas konkursu na normalnej skoczni i zdobył pierwszy medal dla Biało-Czerwonych - srebro.

Miejsca punktowane Polaków podczas ZIO 2026:

Aleksandra Król-Walas - 7. miejsce

Kacper Tomasiak - 2. miejsce

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDRA KRÓL-WALASKACPER TOMASIAKZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pigeon i Niewiński oglądają finał sztafety. "Belgia z medalem, a wcale nie jest lepsza od nas"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 