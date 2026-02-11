Miejsca punktowane Polaków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Na miejscach punktowanych znajdują się sportowcy, którzy zmagania kończą na lokatach od 1. do 8.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, "punktowanie" podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpoczęła Aleksandra Król-Walas. Polska nadzieja medalowa ostatecznie zajęła siódmą lokatę w snowboardzie w slalomie gigancie równoległym.

Następnie do Król-Walas dołączył Kacper Tomasiak. Nastoletni polski skoczek narciarski sensacyjnie zajął drugie miejsce podczas konkursu na normalnej skoczni i zdobył pierwszy medal dla Biało-Czerwonych - srebro.

Miejsca punktowane Polaków podczas ZIO 2026:

Aleksandra Król-Walas - 7. miejsce

Kacper Tomasiak - 2. miejsce

Polsat Sport