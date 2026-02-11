Miejsca punktowane Polaków podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026
Choć podczas igrzysk olimpijskich najwięcej mówi się o medalistach, tuż za ich plecami pozostali sportowcy również osiągają imponujące wyniki, między innymi zajmując tak zwane miejsca punktowane. Jak w tym zestawieniu wypadli reprezentanci Polski, jeśli chodzi o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026?
Na miejscach punktowanych znajdują się sportowcy, którzy zmagania kończą na lokatach od 1. do 8.
Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, "punktowanie" podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpoczęła Aleksandra Król-Walas. Polska nadzieja medalowa ostatecznie zajęła siódmą lokatę w snowboardzie w slalomie gigancie równoległym.
Następnie do Król-Walas dołączył Kacper Tomasiak. Nastoletni polski skoczek narciarski sensacyjnie zajął drugie miejsce podczas konkursu na normalnej skoczni i zdobył pierwszy medal dla Biało-Czerwonych - srebro.
Miejsca punktowane Polaków podczas ZIO 2026:
Aleksandra Król-Walas - 7. miejsce