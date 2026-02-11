Nie będzie obrony tytułu! Poznaliśmy ostatniego półfinalistę Pucharu Włoch

Pierwsza połowa była dość jednostronna. Obrońcy tytułu od samego początku ruszyli do zdecydowanych ataków, co przyniosło efekt w 30. minucie. Wówczas Nikola Moro precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego, a piłkę do siatki z bliskiej odległości, po uprzednim rykoszecie, skierował Santiago Castro. Była to jedyna bramka, jaką oglądaliśmy w pierwszych 45 minutach.

Zaraz po przerwie goście ruszyli do odrabiania strat i bardzo szybko przyniosło to efekt. Tijjani Noslin, wprowadzony na boisko jeszcze w pierwszej połowie, skutecznie wykończył świetne dośrodkowanie Fisayo Dele-Bashiru z prawej strony, czym doprowadził do wyrównania.

Ostatecznie regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, dlatego do wyłonienia ostatniego półfinalisty Coppa Italia niezbędna była seria rzutów karnych. W niej lepsi okazali się podopieczni trenera Maurizio Sarriego, którzy wygrali 4:1.

Łukasz Skorupski rozegrał pełne 90 minut w bramce "Rossoblu", natomiast Adrian Przyborek całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych Lazio.

W półfinale Pucharu Włoch Bologna zmierzy się z Atalantą Bergamo, która w innym ćwierćfinałowym spotkaniu rozbiła Juventus aż 3:0.

Bologna - Lazio 1:1 (1:0)

Bramki: Santiago Castro 30 - Tijjani Noslin 48.

Rzuty karne: 1:4. Awans: Lazio.

Strzelone: Thijs Dallinga - Nuno Tavares, Boulaye Dia, Adam Marusic, Kenneth Taylor.

Niestrzelone: Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini.

Bologna: Łukasz Skorupski - Nadir Zortea, Martin Vitik, Jhon Lucumi (80. Eivind Fauske Helland), Juan Miranda - Nikola Moro (62. Remo Freuler), Lewis Ferguson - Riccardo Orsolini, Jens Odgaard (70. Simon Sohm), Nicolo Cambiaghi (70. Federico Bernardeschi) - Santiago Castro (80. Thijs Dallinga).

Lazio: Ivan Provedel - Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini (80. Nuno Tavares) - Fisayo Dele-Bashiru, Nicolo Rovella (61. Danilo Cataldi), Kenneth Taylor - Gustav Isaksen (80. Matteo Cancellieri), Daniel Maldini (61. Boulaye Dia), Pedro (45. Tijjani Noslin).

Żółte kartki: Santiago Castro, Juan Miranda, Martin Vitik - Mario Gila, Nuno Tavares.

Sędziował: Daniele Chiffi (Włochy).