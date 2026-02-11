Nocny komunikat PZN. "To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej"

Pola Bełtowska to polska skoczkini narciarska, która bierze udział w tegorocznej rywalizacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Wystąpiła w zmaganiach na normalnej skoczni oraz w zawodach drużyn mieszanych.

Po jej występach we Włoszech na naszą reprezentantkę wylał się ogromny hejt. Sprawa zaszła na tyle daleko, że Polski Związek Narciarski postanowił zareagować. W nocy z wtorku na środę opublikowane zostało oficjalnej oświadczenie, którego pełną treść prezentujemy poniżej.

"Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na karygodny hejt, który uderza w Polę Bełtowską. To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi.

Granica została przekroczona. Każdy sportowiec może mierzyć się z merytoryczną oceną swoich startów, ale nikt nie może godzić się na hejt i prywatne wiadomości pełne nienawiści. Jako Związek stoimy za naszymi zawodnikami murem. Wspieramy ich nie tylko w chwilach triumfu, ale przede wszystkim wtedy, gdy stają się celem bezpardonowych ataków. Pola ma nasze pełne wsparcie: merytoryczne, ludzkie oraz opiekę psychologa współpracującego z kadrą.

Pola Bełtowska wywalczyła miejsce na igrzyskach olimpijskich ciężką pracą w Pucharze Świata. Jest jedną z najlepszych zawodniczek w kraju i znalazła się w gronie 50 najlepszych skoczkiń globu na najważniejszej imprezie czterolecia. To są fakty, których nie zmieni żadna anonimowa nienawiść.

Hejt zabija pasję, niszczy psychikę i uderza w fundamenty sportu. Co więcej - skutecznie zniechęca najmłodszych, którzy dopiero marzą o reprezentowaniu Polski. Jeśli nie powiemy „dość”, stracimy talenty, o które jako kraj powinniśmy dbać.

Pola, jesteśmy z Tobą.

Polski Związek Narciarski"

Warto zaznaczyć, że do całej sytuacji w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport odniósł się także prezes PZN Adam Małysz.

- Jako prezes związku chciałbym tutaj do wszystkich zaapelować. Doszły do nas słuchy, że Pola zaczęła być bardzo mocno hejtowana i to nie tylko w internecie. Dostaje pogróżki i wiadomości. To jest bardzo przykre, do czego są w stanie posunąć się ludzie. To na pewno nie jest tak, że zawodnik robi coś specjalnie. Chce dać z siebie wszystko, a nie jest teraz w takiej dyspozycji, w jakiej by wszyscy chcieli. To jest młoda zawodniczka, która rokuje bardzo dobrze - zaapelował legendarny skoczek.

AA, Polsat Sport