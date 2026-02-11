Novak Djokovic wycofał się z turnieju. Zdradził powód
Serb Novak Djokovic wycofał się z przyszłotygodniowego turnieju Qatar ExxonMobil Open w Dausze - poinformowali w środę organizatorzy. Powodem - jak poinformował Serb - jest zmęczenie.
Novak Djokovic
Start w Katarze miał być dla 38-latka pierwszym od styczniowego Australian Open, w którym 22-letni Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał w finale Djokovicia 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Teraz Djokovic odpoczywa w Ameryce Północnej. Jak przyznał, potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby wrócić do optymalnej dyspozycji.
W Dausze w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju ATP 500 na kortach twardych dwaj najwyżej rozstawieni są Alcaraz i 24-letni Włoch Jannik Sinner.Przejdź na Polsatsport.pl
