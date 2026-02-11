Wygrana w lidze po sukcesie w Pucharze Polski! PGE Budowlani pokazali głębię składu

Premierowa partia przyniosła wyrównaną grę obu ekip, a przewaga przewchodziłą z rąk do rąk. Końcówkę lepiej rozegrały siatkarki Budowlanych. Odskoczyły na trzy oczka (23:20), Bruna Honorio wywalczyła piłkę setową (24:21), a nieporozumienie po stronie wrocławianek dało gospodyniom brakujący punkt (25:23).

Zobacz także: Oto najlepsze siatkarki Pucharu Polski 2026! Kto otrzymał nagrody indywidualne?

Druga odsłona toczyła się przy przewadze PGE Budowlanych (10:8, 17:12). Gospodynie poprawiły przyjęcie, grały skutecznie w ofensywie i dokładały punkty blokiem. Wygrały 25:21, a w ostatniej akcji siatkarki z Wrocławia popełniły błąd dotknięcia siatki.

W trzecim secie przyjezdne dotrzymywały do pewnego momentu kroku Budowlanym (12:12). Później ekipa z Łodzi przejęła inicjatywę i zaczęła systematycznie powiększać przewagę (16:13, 21:16). Przestrzelona zagrywka rywalek dała gospodyniom piłkę meczową, a Paulina Majkowska zakończyła to spotkanie skutecznym atakiem (25:21).



Skrót meczu Budowlani - Volley:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (12), Bruna Honorio (12), Paulina Majkowska (11) - Budowlani; Diana Frankevych (12), Anija Jurdza (11), Sara Wąsiakowska (10) - Volley. MVP: Paulina Majkowska (9/16 = 56% skuteczności w ataku + 2 bloki).

PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław 3:0 (25:23, 25:21, 25:21)

Budowlani: Nadia Siuda, Karolina Drużkowska, Agata Milewska, Bruna Honorio, Aleksandra Wenerska, Paulina Majkowska – Justyna Łysiak (libero) oraz Kornelia Drosdowska (libero), Alicja Grabka, Maja Storck. Trener: Maciej Biernat.

Volley: Martyna Grysak, Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Anija Jurdza, Natalia Dróżdż – Alika Lutsenko (libero) oraz Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz, Maja Malczewska. Trener: Wojciech Kurczyński.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI