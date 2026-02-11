Wygrana w lidze po sukcesie w Pucharze Polski! PGE Budowlani pokazali głębię składu
PGE Budowlani Łódź wygrali z #VolleyWrocław 3:0 w spotkaniu kończącym 16. kolejkę Tauron Ligi. Drużyna z Łodzi, która przystąpiła do tego meczu kilka dni po wywalczeniu Pucharu Polski, zagrała w rezerwowym składzie. Pewnie pokonała rywalki, odniosła szesnaste zwycięstwo w sezonie i z dorobkiem 39 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli.
PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
Bloki w meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
Ataki w meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
TOP 10 akcji PGE Budowlani Łódź w meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
TOP 10 akcji #VolleyWrocław w meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
Paulina Majkowska - najlepsze akcje MVP meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław
Premierowa partia przyniosła wyrównaną grę obu ekip, a przewaga przewchodziłą z rąk do rąk. Końcówkę lepiej rozegrały siatkarki Budowlanych. Odskoczyły na trzy oczka (23:20), Bruna Honorio wywalczyła piłkę setową (24:21), a nieporozumienie po stronie wrocławianek dało gospodyniom brakujący punkt (25:23).
Druga odsłona toczyła się przy przewadze PGE Budowlanych (10:8, 17:12). Gospodynie poprawiły przyjęcie, grały skutecznie w ofensywie i dokładały punkty blokiem. Wygrały 25:21, a w ostatniej akcji siatkarki z Wrocławia popełniły błąd dotknięcia siatki.
W trzecim secie przyjezdne dotrzymywały do pewnego momentu kroku Budowlanym (12:12). Później ekipa z Łodzi przejęła inicjatywę i zaczęła systematycznie powiększać przewagę (16:13, 21:16). Przestrzelona zagrywka rywalek dała gospodyniom piłkę meczową, a Paulina Majkowska zakończyła to spotkanie skutecznym atakiem (25:21).
Skrót meczu Budowlani - Volley:
Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (12), Bruna Honorio (12), Paulina Majkowska (11) - Budowlani; Diana Frankevych (12), Anija Jurdza (11), Sara Wąsiakowska (10) - Volley. MVP: Paulina Majkowska (9/16 = 56% skuteczności w ataku + 2 bloki).
PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław 3:0 (25:23, 25:21, 25:21)
Budowlani: Nadia Siuda, Karolina Drużkowska, Agata Milewska, Bruna Honorio, Aleksandra Wenerska, Paulina Majkowska – Justyna Łysiak (libero) oraz Kornelia Drosdowska (libero), Alicja Grabka, Maja Storck. Trener: Maciej Biernat.
Volley: Martyna Grysak, Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Anija Jurdza, Natalia Dróżdż – Alika Lutsenko (libero) oraz Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz, Maja Malczewska. Trener: Wojciech Kurczyński.
