Siatkarze Ślepska Malow Suwałki przegrali dwa ostatnie spotkania - z Cuprum Stilonem Gorzów (0:3) i z PGE Projektem Warszawa (2:3). Do starcia z kolejnymi rywalami przystąpią zatem z bojowym nastawieniem.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po niespodziewanej porażce z Barkomem-Każany Lwów (2:3) w poprzedniej kolejce wywalczyła dwa punkty w starciu z Treflem Gdańsk (3:2). Dzięki temu wyprzedziła Skrę Bełchatów i "wskoczyła" do czołowej ósemki.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport