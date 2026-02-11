Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?

Zimowe

Kiedy starty Polaków w czwartek? O której godzinie? Sprawdź, jak wygląda plan startów polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Zawodniczka w czerwonym stroju z białym orłem na piersi ślizga się po lodzie na łyżwach, wyprzedzając rywalkę w niebieskim stroju.
fot. PAP
Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?

W czwartek największe emocje polskim kibicom powinny towarzyszyć w Mediolanie, gdzie w rywalizacji w short tracku wystąpi dwójka biało-czerwonych - Natalia Maliszewska i Michał Niewiński. 

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

 

Ważny sprawdzian czeka alpejkę Marynę Gąsienicę-Daniel, która pojedzie w supergigancie.

 

Do 22 lutego w igrzyskach we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w czwartek 12.02. Starty Polaków. Kiedy?

biegi narciarskie

13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

 

narciarstwo alpejskie

11.30 supergigant K (Maryna Gąsienica-Daniel)

 

saneczkarstwo

18.30 sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

 

short track

20.15 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)
20.28 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)
21.00 500 m K, półfinały
21.07 1000 m M, półfinały
21.31 500 m K, finał B
21.36 500 m K, finał A
21.43 1000 m M, finał B
21.48 1000 m M, finał A

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki
Zobacz także

Niestety. Polska sztafeta odpadła z Zimowych Igrzysk Olimpijskich

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 