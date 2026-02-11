Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?
Kiedy starty Polaków w czwartek? O której godzinie? Sprawdź, jak wygląda plan startów polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.
W czwartek największe emocje polskim kibicom powinny towarzyszyć w Mediolanie, gdzie w rywalizacji w short tracku wystąpi dwójka biało-czerwonych - Natalia Maliszewska i Michał Niewiński.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Ważny sprawdzian czeka alpejkę Marynę Gąsienicę-Daniel, która pojedzie w supergigancie.
Do 22 lutego w igrzyskach we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w czwartek 12.02. Starty Polaków. Kiedy?
biegi narciarskie
13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
narciarstwo alpejskie
11.30 supergigant K (Maryna Gąsienica-Daniel)
saneczkarstwo
18.30 sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)
short track
20.15 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)
20.28 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)
21.00 500 m K, półfinały
21.07 1000 m M, półfinały
21.31 500 m K, finał B
21.36 500 m K, finał A
21.43 1000 m M, finał B
21.48 1000 m M, finał A