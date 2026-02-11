Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?

W czwartek największe emocje polskim kibicom powinny towarzyszyć w Mediolanie, gdzie w rywalizacji w short tracku wystąpi dwójka biało-czerwonych - Natalia Maliszewska i Michał Niewiński.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Ważny sprawdzian czeka alpejkę Marynę Gąsienicę-Daniel, która pojedzie w supergigancie.

Do 22 lutego w igrzyskach we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w czwartek 12.02. Starty Polaków. Kiedy?

biegi narciarskie

13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

narciarstwo alpejskie

11.30 supergigant K (Maryna Gąsienica-Daniel)

saneczkarstwo

18.30 sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

short track

20.15 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)

20.28 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)

21.00 500 m K, półfinały

21.07 1000 m M, półfinały

21.31 500 m K, finał B

21.36 500 m K, finał A

21.43 1000 m M, finał B

21.48 1000 m M, finał A

BS, PAP