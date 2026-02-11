Polski talent na radarze gigantów! Sensacyjne wieści
Kacper Potulski od kilku miesięcy spisuje się znakomicie. Nie dość, że coraz częściej pojawia się w podstawowym składzie FSV Mainz, to wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Dziennikarz Florian Plettenberg ujawnił, że 18-latek znalazł się na liście życzeń absolutnych gigantów.
Jak się okazuje, środkowy obrońca jest obserwowany przez trzy włoskie kluby - AC Milan, Inter oraz Como. Na tym jednak nie koniec, gdyż zainteresowane nim są Brighton, Brentford oraz Chelsea, która mogłaby go wypożyczyć do RC Strasbourg.
Dziennikarz zaznaczył, że "jeden z największych talentów" ma kontrakt z obecnym pracodawcą do czerwca 2028 roku.
Kacper Potulski zadebiutował w niemieckim zespole na początku października. Pierwotnie występował jedynie w Lidze Konferencji, natomiast po dwóch miesiącach dostał również szansę w Bundeslidze.
Kiedy 7 grudnia posadę trenera FSV Mainz przejął Urs Fischer, paradoksalnie zaczął on dostawać coraz więcej szans. Po tygodniu zrobiło się o nim bardzo głośno, gdyż wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Bayernem Monachium i w doliczonym czasie gry pierwszej połowy pokonał Manuela Neuera.
Potulski rozegrał dotąd dla FSV Mainz dwanaście meczów. Szansę na kolejny występ będzie miał w piątek 13 lutego, kiedy jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund.