Poważna operacja i koniec sezonu dla Pawła Fajdka? "Oby goiło się jak na psie"

Poprzedni sezon nie należał do najlepszych w karierze Fajdka. Młociarz przez dłuższy czas zmagał się z urazami, które znacząco rzutowały na jego formę.

Teraz 36-latek poinformował, że znajduje się w szpitalu. Dodał również, że przeszedł operację barku, która może wykluczyć go z rywalizacji na dłuższy okres.

"Jak wiadomo, sport to nie tylko sukcesy i przyjemne chwile. Zdecydowanie więcej jest w tym ciężkiej pracy, łez i cierpienia. Tym razem padło na mnie i tę drugą opcję, ale... Jak wiecie doskonale, uwielbiam hardcorowe sytuacje i ta właśnie taka jest. Operacja stawu barkowego wykluczy mnie na dłuższą chwilę, jednak broni nie składam. Kluczowe są teraz 2 pierwsze miesiące i oby goiło się jak na psie. Trzymajcie kciuki, a ja postaram się wrócić jeszcze w tym sezonie" - napisał na Facebooku sportowiec.

Fajdek to pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem (2013, 2015, 2017, 2019, 2022), mistrz Europy (2016) oraz brązowy medalista olimpijski z Tokio (2021).

KP, Polsat Sport