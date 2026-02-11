Puchar Europy FIS ponownie w Białce Tatrzańskiej

Rywalizację europejskiej czołówki freestyle’u poprzedzą Mistrzostwa Polski PZN (FIS) w konkurencjach Slopestyle (18 lutego) oraz Big Air (19 lutego).

Już po raz ósmy z rzędu Białka Tatrzańska będzie gospodarzem zawodów tej rangi. W tegorocznej edycji do walki o punkty stanie międzynarodowa stawka reprezentantów Australii, Austrii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Islandii, Litwy, Holandii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy oraz Włoch. Zawody będą również wyjątkowym sprawdzianem dla zawodników i zawodniczek z Polski, którzy o cenne punkty FIS powalczą przed własną publicznością.

Specjalnie na potrzeby zawodów na Jankulakowskim Wierchu zbudowana została imponująca skocznia, wznosząca się na ponad 14 metrów nad stokiem. To największy tego typu obiekt, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce.

19 lutego, w ramach Garmin Winter Sports Festival 2026, rozegrane zostaną na niej Mistrzostwa Polski PZN w konkurencji Big Air. Dzień wcześniej, w snowparku na Kotelnicy Białczańskiej, najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Polski powalczą o tytuły mistrzowskie w konkurencji slopestyle.

18.02 (ŚRODA) Mistrzostwa Polski PZN Freeski i Snowboard – Slopestyle Snowpark Kotelnica

19.02 (CZWARTEK) Mistrzostwa Polski PZN Freeski i Snowboard – Big Air Jankulakowski Wierch

20.02 (PIĄTEK) Treningi – Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air Jankulakowski Wierch

21.02 (SOBOTA) Kwalifikacje - Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air Jankulakowski Wierch

22.02 (NIEDZIELA) Finały - Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air Jankulakowski Wierch

Informacja prasowa