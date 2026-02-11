Robert Ruchała poznał kolejnego rywala w UFC. "Wracamy"

Robert Ruchała (11-2) zadebiutował w UFC we wrześniu, kiedy poległ na gali w Paryżu przez decyzję sędziowską z Williamem Gomisem. Była to dla niego druga porażka w karierze, która przerwała serię dwóch zwycięstw z rzędu. Wcześniej lepszy od niego okazał się tylko Salahdine Parnasse.

ZOBACZ TAKŻE: UFC z udziałem Oleksiejczuka, Wikłacza oraz Syguły. Wyniki i skróty gali



Rywalem 27-latka w drugiej walce w UFC będzie Jose Delano (16-3). Brazylijczyk wywalczył kontrakt z amerykańską organizacją w sierpniu ubiegłego roku, kiedy pewnie pokonał Manuela Exposito w programie Dana White's Contender Series. Ponadto jest on byłym mistrzem federacji LFA.



Starcie Ruchała - Delano odbędzie się 4 kwietnia w UFC Apex. Na ten moment nie wiemy, kto wystąpi w walce wieczoru. Wysoko w karcie będzie jednak pojedynek Virna Jandiroba - Tabatha Ricci na szczycie wagi słomkowej kobiet.