Są nowe informacje ws. Kiwiora! Co to oznacza dla reprezentacji Polski?

W poniedziałek 9 lutego FC Porto zmierzyło się w hicie ligi portugalskiej ze Sportingiem. W podstawowym składzie "Smoków" znalazło się dwóch Polaków: Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Pierwszy z wymienionych zawodników z powodu urazu musiał opuścić boisko w 63. minucie, a jego miejsce zajął Thiago Silva. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:1.

Początkowo przekazano, że Kiwior doznał kontuzji mięśnia prawego uda. Jak się okazuje, jego przerwa potrwa przynajmniej około dwóch tygodni. Mercado Azul, jeden z informatorów na temat zespołu z Porto, napisał na X (dawny Twitter), że Polak będzie pauzował w dwóch kolejnych meczach: 15 lutego z Nacional i 22 lutego z Rio Ave. Nie wiadomo jeszcze, czy pojawi się na boisku w starciu z Arouca (27 lutego).

Kiwior jest ważnym ogniwem nie tylko FC Porto, ale też reprezentacji Polski. Przypomnijmy, 26 marca Biało-Czerwoni zagrają z narodową drużyną Albanii w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata.

