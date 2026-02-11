21:19 w tie-breaku! Dwa asy rozstrzygnęły starcie Ślepska z ZAKSĄ

Premierowa odsłona meczu w Suwałkach miała bardzo wyrównany przebieg. Lepiej zaczęli gospodarze (8:5), ale kędzierzynianie dogonili rywali i wynik na przestrzeni seta krążył wokół remisu (10:10, 18:18). W końcówce minimalną przewagę uzyskała ZAKSA (19:21), która wygrała też kluczowe akcje. Kamil Rychlicki wywalczył piłkę setową (22:24), a skuteczny atak Szymona Jakubiszaka zamknął tę część meczu (23:25).





Druga partia miała bardzo jednostronny przebieg. Goście szybko odskoczyli na kilka punktów (4:8), utrzymywali przewagę, a później odjechali przeciwnikom. Byli skuteczniejsi w ofensywie, dokładali też punkty zagrywką - asa posłał Rafał Szymura (7:12), później dwa Karol Urbanowicz (12:18, 12:20), a w końcówce jeszcze Kamil Rychlicki (13:23). W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Igor Grobelny (15:25).

Na początku trzeciego seta przebudzili się suwalczanie, prowadzili 8:5 po dwóch asach Bartosza Filipiaka. ZAKSA wyrównała (9:9), ale gospodarze szybko odbudowali przewagę (13:10, 16:12). Złapali wiatr w żagle, grali skutecznie, a rywale zagrozili im tylko przez moment, gdy wygrali trzy akcje z rzędu i zmniejszyli różnicę (23:20). Ślepsk dowiózł przewagę, a w ostatniej akcji goście zaserwowali w siatkę (25:21).

Czwarta odsłona również toczyła się przy przewadze gospodarzy (4:1, 12:8). Kędzierzynianie próbowali gonić wynik, ale popełniali błędy. ZAKSA nie przypominała solidnej drużyny z dwóch pierwszych setów, a suwalczanie z Bartoszem Filipiakiem na czele wyraźnie podnieśli wymagania i utrzymywali korzystny rezultat (18:13, 22:16), a seta znów zakończył zepsuty serwis kędzierzynian (25:19).

Spotkanie miało się więc rozstrzygnąć w tie-breaku. W nim przebudzili się kędzierzynianie (1:4), ale gospodarze szybko wyrównali (6:6). Po ataku blok-aut Bartosza Filipiaka siatkarze Ślepska mieli minimalną zaliczkę przy zmianie stron (8:7), a po niej asa dołożył Antoni Kwasigroch. ZAKSA nie dawała za wygraną, co zaowocowało emocjonującą końcówką. Kwasigroch wywalczył piłkę meczową dla gospodarzy (14:13), którzy jednak zepsuli zagrywkę i rozpoczęła się gra na przewagi. Wojnę nerwów wygrali siatkarze Ślepska, a spotkanie zamknął dwoma asami serwisowymi Henrique Honorato (21:19).

Skrót meczu Ślepsk - ZAKSA:





Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (26), Henrique Honorato (23) – Ślepsk; Kamil Rychlicki (30), Rafał Szymura (15), Karol Urbanowicz (14), Szymon Jakubiszak (10) – ZAKSA. MVP: Henrique Honorato (15/29 = 52% skuteczności w ataku + 6 asów + 2 bloki).

Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (23:25, 15:25, 25:21, 25:19, 21:19)

Ślepsk: Henrique Honorato, Joaquin Gallego, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Kamil Droszyński – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Antoni Kwasigroch, Jakub Rząca, Asparuh Asparuhov. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

ZAKSA: Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Marcin Krawiecki, Igor Grobelny, Karol Urbanowicz – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Quinn Isaacson, Mateusz Rećko, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.

