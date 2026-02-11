Studio Mediolan Cortina wspiera akcję "Murem za Polą"

Akcję wspierają trzy największe stacje telewizyjne obsługujące Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - Eurosport, TVP oraz Polsat.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026



Inicjatywę zapoczątkował szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, który opublikował w środę wymowny komunikat.



"Apeluję do wszystkich kibiców: bądźmy razem zarówno w chwilach zwycięstw, jak i wtedy, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Sport to nie tylko medale. To droga, rozwój i doświadczenie, które procentuje w przyszłości" - napisał na portalu X, dodając zdjęcie, na którym można zauważyć dwa hasztagi: #muremzaPolą oraz #WeAreOneTeam.



Kilkanaście godzin wcześniej oświadczenie w sprawie hejtu wobec Poli Bełtowskiej wydał Polski Związek Narciarski.



"Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na karygodny hejt, który uderza w Polę Bełtowską. To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej" - można przeczytać.

Całą sytuację skomentował także trener polskich skoczków, Maciej Maciusiak. Jak przyznał, i na niego w tym sezonie wylewa się mnóstwo hejtu.

- Doświadczamy hejtu i wiemy, jak to jest w Polsce. Też jest to wina naszych osobowości jako narodu, wina dziennikarzy, bo oni nakręcają. Wiem też, ile sam dostaję różnych wiadomości. Dzisiaj przespałem pierwszą noc od miesiąca. Pola daje z siebie wszystko. Nie przyjechała tu skakać po 80 metrów, ale czasem nie wychodzi. A kto pisze czy komentuje i hejtuje, to chciałbym, by ta osoba zapięła narty i skoczyła chociaż na skoczni K15 czy K20. Sam zaszczyt, że Pola startuje na igrzyskach, gdzie biorą udział najlepsi, to też coś fajnego. Jakby jej tu nie było, nie startowalibyśmy w konkursie mikstów - powiedział Maciusiak w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.