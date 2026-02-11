Świetny bilans Polaków w Lidze Mistrzów. Dwa zespoły nadal bez przegranej

Bogdanka LUK Lublin zmierza po awans



Przed 5. kolejką Bogdanka LUK Lublin jest z kompletem czterech zwycięstw. Prowadzi w tabeli grupy B i tylko kataklizm mógłby odebrać jej pierwsze miejsce. Kolejny mecz Lublinianie zagrają na wyjeździe z ostatnim w tabeli Halkbankiem Ankara, który pokonali u siebie 3:0 w debiucie w Lidze Mistrzów. Jeżeli wygrają na wyjeździe, to zapewnią sobie pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do ćwierćfinału rozgrywek.



Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia walczą w grupie D



Ciekawą polską rywalizację oglądamy w grupie D. W niej grają Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia. Na otwarcie fazy grupowej Zawiercianie wygrali jako gospodarz 3:1. Po czterech kolejkach prowadzą w tabeli z kompletem punktów i bilansem setów 12:1. Są już niemal pewni awansu do ćwierćfinału.



Dwie porażki na koncie mają Rzeszowianie, którzy w piątej kolejce zagrają u siebie z Wartą i będą chcieli zaskoczyć faworyta. Przed Asseco trudna walka o zajęcie drugiego miejsca i prawo gry w fazie play-off. Głównym rywalem jest niemieckie SVG Luneburg. Walka powinna toczyć się do ostatniej kolejki.



PGE Projekt Warszawa walczy o drugie miejsce w grupie E



O drugie miejsce w grupie E walczą siatkarze PGE Projektu Warszawa. Niestety pierwsza pozycja wydaje się zarezerwowana dla Lube Civitanova z Włoch, które po czterech meczach ma komplet punktów i idealny bilans 12:0 w setach.



Warszawianie drugie miejsce mogą przypieczętować już w piątej kolejce. Wówczas zagrają na wyjeździe z belgijskim Haasrode Leuven, które nie wygrało jeszcze ani jednego seta. Triumf za trzy punkty sprawi, że Projekt będzie pewny swojej pozycji w grupie i awansu do fazy play-off. Ten jest na wyciągnięcie ręki, jednak podopieczni Kamila Nalepki nie mogą zlekceważyć najbliższego rywala.



Kiedy ostatnie dwie kolejki fazy grupowej?



Ostatnie dwie kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 10-12 lutego oraz 18 lutego. To wtedy poznamy ostateczny układ tabel fazy grupowej i pary fazy play-off. Wszystkie mecze polskich drużyn w siatkarskiej Lidze Mistrzów transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu, co jest doskonałą wiadomością dla kibiców. Nasze zespoły liczą się w walce o najwyższe cele.

Polsat Sport