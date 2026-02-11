Świetny bilans Polaków w Lidze Mistrzów. Dwa zespoły nadal bez przegranej
Po 4 z 6 kolejek fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów polskie zespoły mają świetny bilans i wszystkie pozostają w walce o fazę pucharową rozgrywek. Najbliżej bezpośredniego awansu do ćwierćfinału są Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie, które mają na koncie komplet zwycięstw. Co czeka nas w piątej kolejce?
Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin zmierza po awans
Przed 5. kolejką Bogdanka LUK Lublin jest z kompletem czterech zwycięstw. Prowadzi w tabeli grupy B i tylko kataklizm mógłby odebrać jej pierwsze miejsce. Kolejny mecz Lublinianie zagrają na wyjeździe z ostatnim w tabeli Halkbankiem Ankara, który pokonali u siebie 3:0 w debiucie w Lidze Mistrzów. Jeżeli wygrają na wyjeździe, to zapewnią sobie pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do ćwierćfinału rozgrywek.
Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia walczą w grupie D
Ciekawą polską rywalizację oglądamy w grupie D. W niej grają Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia. Na otwarcie fazy grupowej Zawiercianie wygrali jako gospodarz 3:1. Po czterech kolejkach prowadzą w tabeli z kompletem punktów i bilansem setów 12:1. Są już niemal pewni awansu do ćwierćfinału.
Dwie porażki na koncie mają Rzeszowianie, którzy w piątej kolejce zagrają u siebie z Wartą i będą chcieli zaskoczyć faworyta. Przed Asseco trudna walka o zajęcie drugiego miejsca i prawo gry w fazie play-off. Głównym rywalem jest niemieckie SVG Luneburg. Walka powinna toczyć się do ostatniej kolejki.
PGE Projekt Warszawa walczy o drugie miejsce w grupie E
O drugie miejsce w grupie E walczą siatkarze PGE Projektu Warszawa. Niestety pierwsza pozycja wydaje się zarezerwowana dla Lube Civitanova z Włoch, które po czterech meczach ma komplet punktów i idealny bilans 12:0 w setach.
Warszawianie drugie miejsce mogą przypieczętować już w piątej kolejce. Wówczas zagrają na wyjeździe z belgijskim Haasrode Leuven, które nie wygrało jeszcze ani jednego seta. Triumf za trzy punkty sprawi, że Projekt będzie pewny swojej pozycji w grupie i awansu do fazy play-off. Ten jest na wyciągnięcie ręki, jednak podopieczni Kamila Nalepki nie mogą zlekceważyć najbliższego rywala.
Kiedy ostatnie dwie kolejki fazy grupowej?
Przejdź na Polsatsport.pl
Ostatnie dwie kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 10-12 lutego oraz 18 lutego. To wtedy poznamy ostateczny układ tabel fazy grupowej i pary fazy play-off. Wszystkie mecze polskich drużyn w siatkarskiej Lidze Mistrzów transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu, co jest doskonałą wiadomością dla kibiców. Nasze zespoły liczą się w walce o najwyższe cele.