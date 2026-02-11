Szóste miejsce Polek na ZIO! Świetny występ
Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęły szóstą pozycję w dwójkach saneczkowych podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Na torze w Cortinie d'Ampezzo wygrały Włoszki Andrea Voetter i Marion Oberhofer, które w obu ślizgach były najszybsze. Polki straciły do nich 1,952.
Drugie miejsce zajęły Niemki Dajana Eitberger i Magdalena Matschina - strata 0,120, a trzecie Selina Egle i Lara Kipp z Austrii - strata 0,259. Austriaczki były faworytkami, gdyż prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Polki po pierwszym ślizgu zajmowały ósme miejsce, lecz po drugim awansowały o dwie pozycje. W zawodach uczestniczyło 11 duetów.
Ta konkurencja debiutowała w olimpijskim programie.
Wyniki saneczkarskich dwójek kobiet:
1. Andrea Voetter/Marion Oberhofer (Włochy) 1.46,284
(53,102/53,182)
2. Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Niemcy) strata 0,120
(53,124/53,280)
3. Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Austria) 0,259
(53,193/53,350)
4. Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (Łotwa) 0,512
(53,492/53,304)
5. Chevonne Forgan/Sophia Kirby (USA) 1,281
(53,570/53,995)
6. Nikola Domowicz/Dominika Piwkowska (Polska) 1,952
(54,247/53,989)
7. Olena Stetskiw/Oleksandra Mokh (Ukraina) 2,121
(54,174/54,231)
8. Adikeyoumu Gulijienaiti/Jiaying Zhao (Chiny) 2,203
(54,180/54,307)
9. Raluca Stramaturaru/Mihaela-Carmen Manolescu (Rumunia) 2,460
(54,339/54,405)
10. Beattie Podulsky/Kailey Allan (Kanada) 3,198
(55,735/53,747)