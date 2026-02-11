Szóste miejsce Polek na ZIO! Świetny występ

Drugie miejsce zajęły Niemki Dajana Eitberger i Magdalena Matschina - strata 0,120, a trzecie Selina Egle i Lara Kipp z Austrii - strata 0,259. Austriaczki były faworytkami, gdyż prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Polki po pierwszym ślizgu zajmowały ósme miejsce, lecz po drugim awansowały o dwie pozycje. W zawodach uczestniczyło 11 duetów.

Ta konkurencja debiutowała w olimpijskim programie.

Wyniki saneczkarskich dwójek kobiet:

1. Andrea Voetter/Marion Oberhofer (Włochy) 1.46,284

(53,102/53,182)

2. Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Niemcy) strata 0,120

(53,124/53,280)

3. Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Austria) 0,259

(53,193/53,350)

4. Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (Łotwa) 0,512

(53,492/53,304)

5. Chevonne Forgan/Sophia Kirby (USA) 1,281

(53,570/53,995)

6. Nikola Domowicz/Dominika Piwkowska (Polska) 1,952

(54,247/53,989)

7. Olena Stetskiw/Oleksandra Mokh (Ukraina) 2,121

(54,174/54,231)

8. Adikeyoumu Gulijienaiti/Jiaying Zhao (Chiny) 2,203

(54,180/54,307)

9. Raluca Stramaturaru/Mihaela-Carmen Manolescu (Rumunia) 2,460

(54,339/54,405)

10. Beattie Podulsky/Kailey Allan (Kanada) 3,198

(55,735/53,747)

PAP