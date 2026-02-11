Bielszczanki mają za sobą udział w Tauron Pucharze Polski. Ostatecznie zajęły w nim drugie miejsce, w wielkim finale ulegając PGE Budowlanym Łódź 0:3. Wcześniej pokonały pierwszoligowy MKS Kalisz.

ZOBACZ TAKŻE: Trenerzy ŁKS odpowiedzieli na zarzuty Zbigniewa Bartmana. "Manipulacje"

Stal miała zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek. Ostatnie spotkanie rozegrała bowiem 2 lutego. Nie miała w nim jednak zbyt wielu powodów do radości - w czterech setach musiała uznać wyższość UNI Opole.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport