Tauron Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podejmie ITA TOOLS Stal Mielec w spotkaniu 13. kolejki Tauron Ligi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl.

Bielszczanki mają za sobą udział w Tauron Pucharze Polski. Ostatecznie zajęły w nim drugie miejsce, w wielkim finale ulegając PGE Budowlanym Łódź 0:3. Wcześniej pokonały pierwszoligowy MKS Kalisz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trenerzy ŁKS odpowiedzieli na zarzuty Zbigniewa Bartmana. "Manipulacje"

 

Stal miała zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek. Ostatnie spotkanie rozegrała bowiem 2 lutego. Nie miała w nim jednak zbyt wielu powodów do radości - w czterech setach musiała uznać wyższość UNI Opole.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

