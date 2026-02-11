To będzie przełomowy transfer? Gwiazda ligi o krok od przenosin do Legii!

Adamski na pierwszoligowym froncie strzelił aż jedenaście goli i zanotował aż dziesięć asyst, będąc jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników tej klasy rozgrywkowej. To m.in. dzięki jego postawie Pogoń jest rewelacją rozgrywek i walczy o awans.

Według medialnych doniesień, Adamski znalazł się na celowniku Legii Warszawa, a transfer ma być jedynie kwestią czasu i dogadania szczegółów w sprawie kontraktu. Miało do niego dojść już wcześniej, ale wówczas doszło do sporych rozbieżności w sprawie porozumienia.

Umowa ma zostać podpisana na dniach i obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Pogoń za sprzedanie swojego napastnika ma otrzymać sto tysięcy euro. Warto podkreślić, że oba kluby bardzo mocno współpracują ze sobą, więc nie było problemu z dogadaniem transferu.

ZOBACZ TAKŻE: Są nowe informacje ws. Kiwiora! Co to oznacza dla reprezentacji Polski?

Adamski byłby trzecim napastnikiem w Legii, ale wobec rażącej nieskuteczności Milety Rajovicia, niewykluczone, że mógłby szybciej wskoczyć do składu "Wojskowych". Obecnie liderem w formacji ofensywnej jest Antonio Colak, który w ostatnim spotkaniu przeciwko Arce Gdynia (2:2) strzelił dwa gole w cztery minuty, ratując remis dla swojego zespołu.

Brak bramkostrzelnego napastnika to jedna z największych bolączek Legii w tym sezonie. Drużyna nadal znajduje się w kryzysie i czeka na pierwszy ligowy triumf pod wodzą Marka Papszuna. Warszawianie kolejne spotkanie rozegrają w piątek 13 stycznia na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Polsat Sport