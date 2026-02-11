To będzie przełomowy transfer? Gwiazda ligi o krok od przenosin do Legii!
Jak donosi portal "Legia.net", wiele wskazuje na to, że niebawem do stołecznej drużyny dołączy Rafał Adamski, który ma za sobą świetną rundę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki.
Adamski na pierwszoligowym froncie strzelił aż jedenaście goli i zanotował aż dziesięć asyst, będąc jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników tej klasy rozgrywkowej. To m.in. dzięki jego postawie Pogoń jest rewelacją rozgrywek i walczy o awans.
Według medialnych doniesień, Adamski znalazł się na celowniku Legii Warszawa, a transfer ma być jedynie kwestią czasu i dogadania szczegółów w sprawie kontraktu. Miało do niego dojść już wcześniej, ale wówczas doszło do sporych rozbieżności w sprawie porozumienia.
Umowa ma zostać podpisana na dniach i obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Pogoń za sprzedanie swojego napastnika ma otrzymać sto tysięcy euro. Warto podkreślić, że oba kluby bardzo mocno współpracują ze sobą, więc nie było problemu z dogadaniem transferu.
Adamski byłby trzecim napastnikiem w Legii, ale wobec rażącej nieskuteczności Milety Rajovicia, niewykluczone, że mógłby szybciej wskoczyć do składu "Wojskowych". Obecnie liderem w formacji ofensywnej jest Antonio Colak, który w ostatnim spotkaniu przeciwko Arce Gdynia (2:2) strzelił dwa gole w cztery minuty, ratując remis dla swojego zespołu.
Brak bramkostrzelnego napastnika to jedna z największych bolączek Legii w tym sezonie. Drużyna nadal znajduje się w kryzysie i czeka na pierwszy ligowy triumf pod wodzą Marka Papszuna. Warszawianie kolejne spotkanie rozegrają w piątek 13 stycznia na wyjeździe z GKS-em Katowice.