To koniec! Wielka porażka prezesa Realu Madryt

"Po miesiącach rozmów prowadzonych w najlepszym interesie europejskiej piłki nożnej, UEFA, Europejskie Kluby Piłkarskie (EFC) oraz Real Madryt ogłaszają, że osiągnęły porozumienie w sprawie zasad mających służyć dobru europejskiego futbolu" - przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

ZOBACZ TAKŻE: Są nowe informacje ws. Kiwiora! Co to oznacza dla reprezentacji Polski?



"Porozumienie to uwzględnia wartość sportową, koncentruje się na długoterminowej stabilności klubów oraz poprawie doświadczeń kibiców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii" - czytamy.



Na koniec zaznaczono, że niniejsze zasady mają również "posłużyć do rozstrzygania sporów prawnych związanych z Europejską Superligą, po ich wdrożeniu i realizacji".



Projekt Superligi został ogłoszony w kwietniu 2021 roku. Jego pomysłodawcą był oczywiście prezes Realu Madryt Florentino Perez. Superliga miała stać się konkurencją dla rozgrywek organizowanych pod egidą UEFA.



Pierwotnie zainteresowanych było sporo m.in. FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, AC Milan czy Juventus. Zwolenników jednak ubywało, a na końcu chętnych było tylko dwóch: Real Madryt oraz FC Barcelona. Kataloński zespół niedawno ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.