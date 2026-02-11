LM siatkarzy: Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Tours VB zagra z Ziraat Bankkart Ankara w spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara na Polsatsport.pl.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.

 

Zobacz także: Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy

 

Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Tours VB - Ziraat Bankkart Ankara w środę 11 lutego o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYLM SIATKARZYSIATKARSKA LIGA MISTRZÓWSIATKÓWKASIATKÓWKA NA ŻYWOTOURS VBZIRAAT BANKKART ANKARA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 