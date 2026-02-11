Trzęsienie ziemi u giganta Premier League. Menedżer stracił posadę!

Tottenham, który jeszcze w poprzednim sezonie wygrał Ligę Europy, spisuje się katastrofalnie w Premier League. Dowodem na to szesnaste miejsce w tabeli z przewagą zaledwie pięciu punktów nad strefą spadkową! Ekipa z Londynu na zwycięstwo na krajowym podwórku czeka od 28 grudnia. Od tamtej pory rozegrała dziewięć meczów (jedno w FA Cup), ponosząc pięć porażek i notując cztery remisy. Czarę goryczy przelało wtorkowe niepowodzenie u siebie z Newcastle.

Działacze ze stolicy Anglii postanowili zareagować na kiepską passę i zwolnili Duńczyka, który wcześniej przez ponad sześć lat prowadził Brentford. Co ciekawe, pod jego wodzą Tottenham bardzo dobrze spisał się w Lidze Mistrzów, kończąc fazę ligową na czwartej lokacie. Dzięki temu "Koguty" uzyskały bezpośredni awans do 1/8 finału. To jednak nie wystarczyło, aby Frank zachował posadę.

"Thomas Frank zwolniony z Tottenhamu. Klub obecnie skupia się na znalezieniu następcy za 52-letniego Duńczyka, pod wodzą którego zespół wygrał dwa mecze z ostatnich siedemnastu" - czytamy w "The Athletic".

Co ciekawe, sam zainteresowany po porażce ze "Srokami" przekonywał, że na pewno utrzyma swoje stanowisko.

- Jestem przekonany, że nadal będę trenerem drużyny w meczu z Arsenalem. Jestem na 100 procent pewien, że to ja powinienem być człowiekiem, który będzie prowadził drużynę - podkreślał.



Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym menedżerem Tottenhamu. Warto podkreślić, że "The Spurs" już w poprzednim sezonie, mimo wygranej w Lidze Europy, znajdowali się na dole Premier League, kończąc rozgrywki na ostatnim bezpiecznym miejscu.

Tottenham następny mecz zagra 22 lutego u siebie z Arsenalem.

Polsat Sport