Upadek na treningu i złamany kark! Dramat na igrzyskach

Wicemistrz świata Cameron Bolton doznał poważnego urazu podczas treningu przed zawodami snowboardzistów na igrzyskach olimpijskich. 35-latek, który ma złamane dwa kręgi, został przetransportowany do szpitala helikopterem.

Portret mężczyzny w kasku narciarskim i goglach, uśmiechającego się. Ma na sobie niebieską kurtkę z olimpijskimi kółkami i napisem "AUS".
fot. PAP/EPA
Cameron Bolton

Do dramatu doszło w poniedziałek w Livigno. Snowboardzista, który przygotowywał się do swojego czwartego startu na igrzyskach olimpijskich, upadł podczas wykonywania manewru. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby medyczne. Wydawało się, że sytuacja jest opanowana.

 

Niestety było to mylne wrażenie. We wtorek Australijczyk poinformował rodzimą federację o silnym bólu karku. Sportowiec przeszedł badania, które potwierdziły najgorsze przypuszczenia - złamanie dwóch kręgów karku. 

 

35-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem. Jak poinformowała szefowa misji olimpijskiej w reprezentacji Australii Alisa Camplin, samopoczucie Boltona jest dobre.

 

"Cam chciał mieć pewność, że jego koledzy z drużyny rozumieją, co się dzieje, że wszystko z nim w porządku, że ma się dobrze i że jest pod dobrą opieką. Wie, jak poważnie traktujemy proces udzielania mu wsparcia, a komunikacja jest naprawdę dobra" - poinformowała. 

 

Wskutek odniesionych obrażeń, Bolton musiał wycofać się z udziału w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

KP, Polsat Sport
