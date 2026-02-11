W środę wyjdą na boisko siatkarze PGE Projektu. W belgijskim Leuven zagrają z zespołem Volley Haasrode, którego w 1. kolejce pokonali 3:0.

Warszawianie nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w tym starciu, jeśli chcą utrzymać drugie miejsce w grupie E i awansować do fazy pucharowej LM.

Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

