Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Grupa siatkarzy PGE Projektu Warszawa w białych strojach świętuje na boisku.
fot. Cyfrasport
Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

W środę wyjdą na boisko siatkarze PGE Projektu. W belgijskim Leuven zagrają z zespołem Volley Haasrode, którego w 1. kolejce pokonali 3:0.

 

Oto partnerki siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Warszawianie nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w tym starciu, jeśli chcą utrzymać drugie miejsce w grupie E i awansować do fazy pucharowej LM.

Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LM: Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa. Kto wygra?
BARTOSZ BEDNORZEUROPEJSKIE PUCHARYPGE PROJEKT WARSZAWASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Jakubiszczak
Zobacz także

Jakub Bednaruk odpowiada Zbigniewowi Bartmanowi. "Bardzo daleko odleciał"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 