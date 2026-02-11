Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?
Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?
W środę wyjdą na boisko siatkarze PGE Projektu. W belgijskim Leuven zagrają z zespołem Volley Haasrode, którego w 1. kolejce pokonali 3:0.
Warszawianie nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w tym starciu, jeśli chcą utrzymać drugie miejsce w grupie E i awansować do fazy pucharowej LM.
Wynik meczu Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
LM: Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa. Kto wygra?
