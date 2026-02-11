Ważne ogłoszenie w klubie z PlusLigi! Filar zespołu zostaje na kolejny sezon

Worsley to jeden z liderów Trefla w tym sezonie. Wystąpił we wszystkich 19 meczach swojego zespołu i 11 razy poprowadził go do zwycięstwa. Obecnie Gdańszczanie plasują się na szóstym miejscu w ligowej tabeli.

Jak się okazało, Amerykanin będzie prowadził grę ekipy Mariusza Sordyla i w kolejnym sezonie. W środę przed południem poinformowano o tym w mediach społecznościowych klubu.

"Joe Worsley zostaje! Amerykański rozgrywający przedłużył swój kontrakt i w sezonie 2026/2027 nadal będzie reprezentować nasze barwy Gramy razem!" - napisano.

28-latek ma bogate doświadczenie za granicą. Grał m.in. w VfB Friedrichshafen, SVG Luneburg i Chaumont. Jego przygoda w Polsce rozpoczęła się w zeszłym sezonie.

- Bardzo się cieszę. Zawsze miło jest zostać w jednym miejscu na kilka lat, bo nie trzeba wszystkiego ciągle przenosić, przyzwyczajać się do tradycji nowego klubu, nowego trenera. Dobrze mi się gra w Polsce, to jedna z najlepszych lig na świecie. Dla mnie Gdańsk jest jednym z moich ulubionych miast, w których żyłem. Nie mieszkałem w wielu dużych miastach, więc lubię to, że tutaj zawsze jest co robić, że jestem blisko morza. Panuje tu trochę wakacyjny klimat i bardzo to doceniam, żyjąc w dużym mieście – powiedział Worsley, cytowany przez klub.

W kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na 14 lutego, Energa Trefl Gdańsk podejmie Bogdankę LUK Lublin.

KP, Polsat Sport