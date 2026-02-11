Wielka nadzieja wkracza do gry. Wywalczy dla Polski kolejny medal na igrzyskach?

W środę 11 lutego godzinie 18:30 w łyżwiarskiej hali w Mediolanie rozpocznie się rywalizacja mężczyzn na 1000 m z udziałem trzech Polaków. Biało-Czerwoni największe nadzieje wiążą z 26-letnim Żurkiem, który w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m. Pod koniec stycznia w niemieckim Inzell dwukrotnie wygrał na 500 m oraz zajął drugie miejsce na 1000 m.

Faworytem jest jednak Jordan Stolz. Amerykanin w tym sezonie był najlepszy na trzech dystansach: 500 m, 1000 m i 1500 m. Duże szanse na medal ma także Holender Jenning de Boo.

Na liście startowej jest 30 zawodników, którzy będą rywalizować w 15 parach. Żurek pobiegnie w ostatniej razem z Estończykiem Martenem Liivem. Rywalem Michalskiego będzie Austriak Gabriel Odor, a Kania zmierzy się z Niemcem Hendrikiem Dombekiem.

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska oraz Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk na torze w Cortinie d'Ampezzo wystąpią w saneczkarskich dwójkach. Na liście startowej jest 11 par kobiecych i 17 męskich. Największe szanse na medale mają reprezentanci Niemiec, Austrii i Łotwy.

W Anterselvie cztery polskie biathlonistki: Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk wezmą udział w biegu indywidualnym na 15 km. O czołowe lokaty powalczą m.in. Francuzki, na czele z liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Lou Jeanmonnot, Szwedki, z siostrami Hanną i Elvirą Oeberg oraz Anną Magnusson, Finka Suvi Minkkinen, Norweżka Maren Kirkeeide, a także Włoszki, w tym Dorothea Wierer, która wkrótce zakończy karierę.

W kombinacji norweskiej wystąpią Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. Do faworytów należą prowadzący w Pucharze Świata Austriak Johannes Lamparter, Norweg Jens Luraas Oftebro i Niemiec Julian Schmid. Rywalizacja na normalnej skoczni rozpocznie się o godzinie 10:oo. Bieg na 10 km zaplanowano na 13:45.

Łącznie w środę rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Polaków zabraknie w łyżwiarstwie figurowym - tańcu dowolnym par tanecznych, narciarstwie alpejskim - supergigancie mężczyzn i narciarstwie dowolnym - jeździe po muldach.

Przypomnijmy - reprezentacja Polski do tej pory wywalczyła we Włoszech jeden medal. Srebro na skoczni normalnej zdobył 19-letni Kacper Tomasiak.

KP, PAP