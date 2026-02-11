Zdecydowały karne! Polacy odpadli z gry o Puchar

Piłka nożna

Piłkarze Herthy Berlin, z Dawidem Kownackim i Michałem Karbownikiem w składzie, przegrali u siebie w rzutach karnych z występującym klasę wyżej Freiburgiem w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Szlagier tej fazy Bayern Monachium - RB Lipsk odbędzie się w środę.

Piłkarze rywalizują o piłkę na boisku podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Dawid Kownacki (po prawej)

Po 90 minutach na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, w obecności prawie 57 tysięcy widzów, było 0:0, a po dogrywce 1:1. Rzuty karne lepiej wykonywali goście, zwyciężając w nich 5-4.

 

Karbownik rozegrał całe spotkanie, natomiast Kownacki został zmieniony w 80. minucie.

 

Fazę 1/4 finału Pucharu Niemiec rozłożono na dwa tygodnie. W ubiegłym awans do półfinałów wywalczyły Bayer Leverkusen oraz broniący trofeum VfB Stuttgart.

 

W środę 20-krotny triumfator tych rozgrywek Bayern Monachium spotka się ze zwycięzcą DFB Pokal z 2022 i 2023 roku RB Lipsk.

KP, PAP
