Zdecydowały karne! Polacy odpadli z gry o Puchar

Po 90 minutach na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, w obecności prawie 57 tysięcy widzów, było 0:0, a po dogrywce 1:1. Rzuty karne lepiej wykonywali goście, zwyciężając w nich 5-4.

Karbownik rozegrał całe spotkanie, natomiast Kownacki został zmieniony w 80. minucie.

Fazę 1/4 finału Pucharu Niemiec rozłożono na dwa tygodnie. W ubiegłym awans do półfinałów wywalczyły Bayer Leverkusen oraz broniący trofeum VfB Stuttgart.

W środę 20-krotny triumfator tych rozgrywek Bayern Monachium spotka się ze zwycięzcą DFB Pokal z 2022 i 2023 roku RB Lipsk.

KP, PAP