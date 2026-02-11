Zdobył medal, a potem... przyznał się do zdrady. Szokujące wyznanie na igrzyskach

Norweg Sturla Holm Laegreid, brązowy medalista biathlonowego biegu na 20 km podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo, w pierwszej wypowiedzi na mecie dla norweskiej telewizji przyznał się do... zdrady partnerki.

Portret mężczyzny w białej czapce i kurtce narciarskiej, na szyi wisi brązowy medal olimpijski.
fot. PAP/EPA
Sturla Holm Laegreid

- Przed trzema miesiącami zrobiłem coś strasznego, zdradziłem największą miłość mojego życia i bardzo tego żałuję - powiedział Norweg kanałowi telewizji publicznej NRK.

 

- Zdecydowałem się na tak rozpaczliwy ruch, powiadomić o tym cały świat, sądząc, że może moja ukochana usłyszy albo przeczyta, że ciągle o niej myślę i że mam nadzieję na wybaczenie - dodał.

 

We wtorek 28-letni Norweg zdobył swój pierwszy indywidualny medal olimpijski. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie miał już złoty w sztafecie.

 

W mistrzostwach świata wywalczył 14 medali, w tym siedem złotych, sześć srebrnych i brązowy.

KP, PAP
