Zdobył medal, a potem... przyznał się do zdrady. Szokujące wyznanie na igrzyskach
Norweg Sturla Holm Laegreid, brązowy medalista biathlonowego biegu na 20 km podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo, w pierwszej wypowiedzi na mecie dla norweskiej telewizji przyznał się do... zdrady partnerki.
- Przed trzema miesiącami zrobiłem coś strasznego, zdradziłem największą miłość mojego życia i bardzo tego żałuję - powiedział Norweg kanałowi telewizji publicznej NRK.
- Zdecydowałem się na tak rozpaczliwy ruch, powiadomić o tym cały świat, sądząc, że może moja ukochana usłyszy albo przeczyta, że ciągle o niej myślę i że mam nadzieję na wybaczenie - dodał.
We wtorek 28-letni Norweg zdobył swój pierwszy indywidualny medal olimpijski. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie miał już złoty w sztafecie.
W mistrzostwach świata wywalczył 14 medali, w tym siedem złotych, sześć srebrnych i brązowy.Przejdź na Polsatsport.pl