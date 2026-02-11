Zdobył medal, a potem... przyznał się do zdrady. Szokujące wyznanie na igrzyskach

- Przed trzema miesiącami zrobiłem coś strasznego, zdradziłem największą miłość mojego życia i bardzo tego żałuję - powiedział Norweg kanałowi telewizji publicznej NRK.

ZOBACZ TAKŻE: Hejt wylewa się na polską olimpijkę! Adam Małysz apeluje

- Zdecydowałem się na tak rozpaczliwy ruch, powiadomić o tym cały świat, sądząc, że może moja ukochana usłyszy albo przeczyta, że ciągle o niej myślę i że mam nadzieję na wybaczenie - dodał.

We wtorek 28-letni Norweg zdobył swój pierwszy indywidualny medal olimpijski. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie miał już złoty w sztafecie.

W mistrzostwach świata wywalczył 14 medali, w tym siedem złotych, sześć srebrnych i brązowy.

KP, PAP