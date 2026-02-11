Medal był o włos! Damian Żurek poza podium na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Zimowe

Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek wystąpili w biegu na 1000 metrów, jeśli chodzi o zmagania w łyżwiarstwie szybkim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Żurek zajął czwarte miejsce - do podium zabrakło mu 0,07 sekundy.

Łyżwiarz szybki w stroju reprezentacji Polski na lodowisku.
fot. PAP
Damian Żurek

Jako pierwszy z reprezentantów Polski swoje umiejętności zaprezentował Kania. 26-latek pod koniec popełnił jednak błąd i ostatecznie uzyskał czas 1:09.58, finalnie plasując się na 23. lokacie.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

Drugim z Polaków był Michalski. Zawodnik z Sanoka zmagania zakończył z czasem 1:10.02. Jego rywal z pary, Austriak Gabriel Odor przeszkodził Michalskiemu w trakcie jazdy i został zdyskwalifikowany. Ostatecznie Polak zajął 25. miejsce.

 

Jako ostatni z Polaków startował Żurek. Ostatecznie nasz reprezentant osiągnął czas 1:07.41, który dał mu czwarte miejsce.

 

Wygrał Amerykanin Jordan Stolz, czasem 1:06.28 pobijając rekord olimpijski. Podium uzupełnili Holender Jenning De Boo i Chińczyk Zhongyan Ning. 

 

Żurek w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m.

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DAMIAN ŻUREKMAREK KANIAPIOTR MICHALSKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Upadek Jutty Leerdam podczas zawodów PŚ w Milwaukee
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 