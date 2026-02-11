Medal był o włos! Damian Żurek poza podium na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Jako pierwszy z reprezentantów Polski swoje umiejętności zaprezentował Kania. 26-latek pod koniec popełnił jednak błąd i ostatecznie uzyskał czas 1:09.58, finalnie plasując się na 23. lokacie.

Drugim z Polaków był Michalski. Zawodnik z Sanoka zmagania zakończył z czasem 1:10.02. Jego rywal z pary, Austriak Gabriel Odor przeszkodził Michalskiemu w trakcie jazdy i został zdyskwalifikowany. Ostatecznie Polak zajął 25. miejsce.

Jako ostatni z Polaków startował Żurek. Ostatecznie nasz reprezentant osiągnął czas 1:07.41, który dał mu czwarte miejsce.

Wygrał Amerykanin Jordan Stolz, czasem 1:06.28 pobijając rekord olimpijski. Podium uzupełnili Holender Jenning De Boo i Chińczyk Zhongyan Ning.

Żurek w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m.

BS, Polsat Sport, PAP