28 meczów i... 15 porażek! Najtrudniejszy rywal Polaków w Lidze Narodów?

Dziewięć zwycięstw, cztery remisy i 15 porażek to bilans polskich piłkarzy w 28 dotychczasowych meczach ze Szwecją. Bramki: 59-41 na korzyść ekipy „Trzech Koron”.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęśliwe losowanie! Z tą reprezentacją jeszcze nigdy nie przegraliśmy

Kolejne spotkania tych drużyn odbędą się jesienią w Lidze Narodów. W czwartkowym losowaniu trafiły do grupy 4 dywizji B.

Po ponad 30 latach porażek ze Szwecją w meczach o punkty, biało-czerwoni fatalną serię przerwali w marcu 2022 roku, kiedy wygrali w Chorzowie 2:0 w barażu o awans na mistrzostwa świata 2022.

Dotychczasowe mecze Polski ze Szwecją:

28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1)

01.11.1923, Kraków: Polska - Szwecja 2:2 (1:1)

18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0)

01.11.1925, Kraków: Polska - Szwecja 2:6 (1:6)

03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0)

01.07.1928, Katowice: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2)

10.07.1932, Warszawa: Polska - Szwecja 2:0 (1:0)

23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1)

23.06.1937, Warszawa: Polska - Szwecja 3:1 (2:0)

14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2)

07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3)

18.05.1966, Wrocław: Polska - Szwecja 1:1 (1:1)

26.06.1974, Stuttgart: Polska - Szwecja 1:0 (1:0) MŚ

12.11.1977, Wrocław: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0)

07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ

25.10.1989, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:1) el. MŚ

21.08.1991, Gdynia: Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0)

22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0)

31.03.1999, Chorzów: Polska - Szwecja 0:1 (0:1) el. ME

09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME

11.06.2003: Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME

10.09.2003, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:2) el. ME

05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1

23.06.2021, St. Petersburg: Polska - Szwecja 2:3 (0:1) ME

29.03.2022, Chorzów: Polska - Szwecja 2:0 (0:0) baraż o MŚ 2022

---------------------------------------------------------------------------

Bilans: 28 meczów; 9 zwycięstw Polski, 4 remisy, 15 porażek; bramki: 41-59.

PAP