Anglicy podjęli decyzję w sprawie selekcjonera. Tuż przed mundialem
Reprezentacja Anglii w fenomenalnym stylu zakwalifikowała się na tegoroczne mistrzostwa świata. Duża w tym zasługa Thomasa Tuchela, który objął stery tuż przed rozpoczęciem eliminacji do mundialu. Nie czekając do rozstrzygnięć turniejowych, angielska federacja piłkarska wyjaśniła przyszłość niemieckiego szkoleniowca.
Tuchel na stanowisku zastąpił dotychczasowego trenera reprezentacji do lat 21 Lee Carsleya. Anglik nie miał jednak ambicji na stałe prowadzenie dorosłej kadry. Kadra prowadzona przez Tuchela w fenomenalnym stylu przeszła eliminacje do mistrzostw świata. Anglicy wygrali wszystkie mecze, nie tracąc nawet bramki.
Widząc styl awansu, działacze federacji angielskiej nie czekali do rezultatów osiągniętych na mundialu i przedłużyła kontrakt z byłym szkoleniowcem Chelsea do końca Euro 2028.
Zarówno dla Tuchela, jak i Anglików będzie to niezwykle istotny turniej, gdyż odbędzie się on właśnie na angielskiej ziemi. Oprócz tego zmagania odbędą się na stadionach w Walii, Szkocji oraz Irlandii.
Thomas Tuchel został selekcjonerem reprezentacji Anglii 26 października 2024 roku, a stery objął 1 stycznia 2025 roku. Niemiec został trzecim w historii zagranicznym trenerem reprezentacji "Synów Albionu". Wcześniej kadrę prowadzili nieżyjący już Szwed Sven-Goran Eriksson oraz Włoch Fabio Capello.