Matty Cash kontuzjowany! Wiemy, jak długo będzie pauzował

Do urazu doszło podczas wyjazdowego starcia z Bournemouth, do którego doszło 7 lutego. Cash rozegrał wówczas całe spotkanie, ale po końcowym gwizdku zdiagnozowano u niego stan zapalny w kolanie. Z tego powodu nie wystąpił w kolejnym meczu przeciwko Brightonowi.

Jak donoszą angielskie media, 28-latek nie zagra również 14 lutego w 1/16 finału Pucharu Anglii przeciwko Newcastle. Jego powrót na boisko jest przewidywany na tydzień później, gdy podopieczni Unaia Emery'ego podejmą Leeds w Premier League.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun dopiął swego! Legia oficjalnie ma nowego napastnika

Prognozowany szybki powrót do zdrowia to bardzo dobra wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana przed zbliżającymi się marcowymi barażami o mundial.

Cash to jeden z filarów reprezentacji Polski, ale i czołowy zawodnik Aston Villi, dla której wystąpił w tym sezonie 32-krotnie, strzelając trzy gole i notując cztery asysty. O tym, jak ważnym jest piłkarzem dla drużyny z Birmingham świadczy przedłużenie z nim kontraktu do końca czerwca 2029 roku.

Polsat Sport