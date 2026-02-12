Matty Cash kontuzjowany! Wiemy, jak długo będzie pauzował

Krystian NatońskiPiłka nożna

Matty Cash kontuzjowany! Obrońca reprezentacji Polski oraz Aston Villi nabawił się urazu kolana. Według doniesień angielskich mediów 28-latek będzie pauzował co najmniej tydzień, więc nie zagra w najbliższy weekend z Newcastle w FA Cup.

Piłkarz Aston Villi w bordowo-białym stroju klęczy na murawie z piłką przy nodze.
fot. PAP
Matty Cash jest kontuzjowany, ale niebawem powinien wrócić do gry

Do urazu doszło podczas wyjazdowego starcia z Bournemouth, do którego doszło 7 lutego. Cash rozegrał wówczas całe spotkanie, ale po końcowym gwizdku zdiagnozowano u niego stan zapalny w kolanie. Z tego powodu nie wystąpił w kolejnym meczu przeciwko Brightonowi.

 

Jak donoszą angielskie media, 28-latek nie zagra również 14 lutego w 1/16 finału Pucharu Anglii przeciwko Newcastle. Jego powrót na boisko jest przewidywany na tydzień później, gdy podopieczni Unaia Emery'ego podejmą Leeds w Premier League.

 

Prognozowany szybki powrót do zdrowia to bardzo dobra wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana przed zbliżającymi się marcowymi barażami o mundial.

 

Cash to jeden z filarów reprezentacji Polski, ale i czołowy zawodnik Aston Villi, dla której wystąpił w tym sezonie 32-krotnie, strzelając trzy gole i notując cztery asysty. O tym, jak ważnym jest piłkarzem dla drużyny z Birmingham świadczy przedłużenie z nim kontraktu do końca czerwca 2029 roku.

