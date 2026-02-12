Czwartkowe nadzieje Polaków na medal! Będzie kolejny podium?

Zimowe

W czwartek w Mediolanie w rywalizacji w short tracku wystąpi dwójka biało-czerwonych - Natalia Maliszewska pobiegnie na 500 m, a Michał Niewiński będzie walczył na 1000 m. Pierwszy start olimpijski we Włoszech czeka alpejkę Marynę Gąsienicę-Daniel, która pojedzie w supergigancie.

Zawodnik short tracku w kasku i okularach ochronnych, w stroju sportowym z numerem 18, podczas zawodów.
fot. PAP
Michał Niewiński

Na olimpijskich arenach wystąpią także Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder - w biegu na 10 km techniką dowolną oraz saneczkarska sztafeta mieszana - pojadą Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz w dwójkach Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, a także Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak Żurek skomentował zajęcie czwartego miejsca na ZIO. "Jestem dumny"

 

30-letnia Maliszewska, która jest liderką żeńskiej kadry i startuje trzeci raz w igrzyskach (debiutowała w 2018 r., a w Pekinie nie została dopuszczona do startu na 500 m, gdyż miała pozytywny wynik testu na koronawirusa), wierzy, że uda się jej jeszcze w Mediolanie odnaleźć dobrą formę.

 

W ubiegłym roku w MŚ w Pekinie wywalczyła brąz na najkrótszym dystansie, a w styczniu w mistrzostwach Europy w Tilburgu zajęła piąte miejsce po tym, jak w półfinale doznała kontuzji. Po występie w sztafecie mieszanej, w której Polacy odpadli w ćwierćfinale, nie była jednak zadowolona ze swojej dyspozycji.

 

Finał A kobiet na 500 m zaplanowano na godz. 21:36, a mężczyźni na 1000 m o medale powalczą 12 minut później.

 

Emocji nie zabraknie także na narciarskim stoku w Cortinie d’Ampezzo, gdzie w supergigancie wystartuje Maryna Gąsienica-Daniel.

 

Specjalizująca się w slalomie gigancie Polka pierwszego startu na w tegorocznych igrzyskach nie będzie chciała traktować zapewne tylko jako treningu przed swoją koronną konkurencją, jaką jest slalom gigant.

 

Do tej pory Biało-Czerwoni wywalczyli we Włoszech jeden medal - srebro na skoczni normalnej zdobył Kacper Tomasiak. Tuż za podium był panczenista Damian Żurek, który zajął czwarte miejsce na 1000 m.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 