Dobra forma Stocha w treningach na ZIO! Polak w czołówce

Rywalizacja skoczków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przeniosła się na dużą skocznię. W czwartkowy wieczór odbyły się trzy sesje treningowe.

ZOBACZ TAKŻE: Studio Mediolan Cortina wspiera akcję "Murem za Polą"

W pierwszej najlepszy był Austriak Jan Hoerl, który uzyskał 140,5 metrów i 97,4 punktu. Czołową trójkę uzupełnili Japończycy - Ren Nikaido (132,5 m / 95,6 pkt) i Ryoyu Kobayashi (129,5 m / 89,5 pkt).

Wysoko, bo na dziewiątej lokacie, uplasował się Kamil Stoch, po skoku na 124. metr (76,4 pkt). 17. był Paweł Wąsek (132,5 m / 70,6 pkt), a 37. Kacper Tomasiak (114 m / 55,4 pkt).

Drugi trening padł łupem Nikaido. Japończyk wylądował na 139. metrze i zapisał 88,5 punktu. Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund (135,5 m / 84,3 pkt), a trzecie - ponownie Kobayashi (130,5 m / 79,4).

Stochowi poszło jeszcze lepiej niż poprzednio. Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 135,5 metra i z notą wynoszącą 78,8 punktu sklasyfikowany został na czwartej pozycji. 16. był Tomasiak (128 m / 73 pkt), a 22. Wąsek (127,5 m / 70,4 pkt).

Ostatni trening zwyciężył dominator w tym sezonie - Słoweniec Domen Prevc (143,5 m / 101,9 pkt). W najlepszej trójce znaleźli się kolejno Raimund (137 m / 86,2 pkt) oraz Fin Niko Kytoesaho (130,5 m / 85,7 pkt).

Tym razem najlepszy spośród Polaków okazał się siódmy Paweł Wąsek (132,5 m / 82,3 pkt). 15. był Stoch (128,5 m / 76,2 pkt), a 17. Tomasiak (127,5 m / 75,2 pkt).

JC, Polsat Sport