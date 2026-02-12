Finlandia bez litości. Przesadził z alkoholem i wyrzucili go z igrzysk!

Jak donoszą fińskie media, Medved dopuścił się alkoholowego ekscesu w czasie wolnym, ale to w żaden sposób nie usprawiedliwia jego zachowania. Komitet olimpijski uznał to za poważne naruszenie zasad i wartości fińskiej reprezentacji. Bez żadnych skrupułów postanowiono odesłać Słoweńca do domu, a jego dalszym losem tamtejszy związek zajmie się po zakończeniu igrzysk.

Reprezentacja Finlandii w skokach narciarskich została zatem bez swojego trenera, ale przedstawiciele Fińskiego Związku Narciarskiego zapewniają, że nie wpłynie to na ich starty. A przed nimi zmagania w konkursie indywidualnym oraz duetów na dużej skoczni. W kadrze znajdują się m.in. Antti Aalto, Niko Kytosaho oraz Vilho Palosaari.

Tymczasem 44-letni Medved zdążył już przeprosić za swoje zachowanie na łamach fińskich mediów.

- Chciałbym przeprosić całą fińską drużynę, a także kibiców. Życzę zespołowi spokoju, aby mógł skupić się na igrzyskach i kontynuować dobrą pracę. Nie będę już komentował tej sprawy - rzekł.

