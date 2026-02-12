LM siatkarzy: Guaguas Las Palmas - Berlin Recycling Volleys. Relacja live i wynik na żywo

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.

ZOBACZ TAKŻE: "Godzinka z prysznicem", potem wpadka z beniaminkiem. Siatkarze przegrali 76. mecz z rzędu

Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Guaguas Las Palmas – Berlin Recycling Volleys w czwartek 12 lutego o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport