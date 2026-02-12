LM siatkarzy: Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo
Halkbank Ankara zagra z Bogdanką LUK Lublin w spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.
Bogdanka LUK Lublin jest zdecydowanym liderem tabeli grupy B. Mistrzowie Polski wygrali cztery dotychczas rozegrane mecze i wywalczyli 10 punktów. W pierwszej kolejce pewnie pokonali u siebie Halkbank Ankara 3:0.
Jak będzie w rewanżu? Drużyna z Lublina ma ostatnio słabsze chwile - przegrała trzy ligowe mecze z rzędu. Jest to spowodowane problemami zdrowotnymi kilku czołowych zawodników. Czy przezwycięży kryzys formy i w Turcji odniesie zwycięstwo? Mistrzowie Polski mają już zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału. Halkbank w dotychczasowych spotkaniach zanotował zaledwie jedno zwycięstwo, ale ma jeszcze szansę na zajęcie drugiego miejsca.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.
Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin w czwartek 12 lutego o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.