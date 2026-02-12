W czwartek wyzwanie na wyjeździe czeka Bogdankę LUK Lublin. Zespół trenera Stephane’a Antigi mierzy się w ostatnich tygodniach z problemami zdrowotnymi, czego wynikiem są trzy porażki z rzędu w PlusLidze, w tym z nisko notowanym Barkomem Każany Lwów 2:3.

W Europie Lublinianie pozostają jednak niepokonani i są już pewni awansu do fazy pucharowej. Wygrana z Halkbankiem Ankara, ostatnią ekipą grupy B, zapewni im pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni bilet do ćwierćfinału.

Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin poznamy w czwartek 12 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

