Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin to czwartkowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 9 wykonuje zagrywkę podczas meczu.
fot. PAP
Bogdanka LUK Lublin mierzy się z problemami, ale walczy o pierwsze miejsce w grupie

W czwartek wyzwanie na wyjeździe czeka Bogdankę LUK Lublin. Zespół trenera Stephane’a Antigi mierzy się w ostatnich tygodniach z problemami zdrowotnymi, czego wynikiem są trzy porażki z rzędu w PlusLidze, w tym z nisko notowanym Barkomem Każany Lwów 2:3.

 

Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

W Europie Lublinianie pozostają jednak niepokonani i są już pewni awansu do fazy pucharowej. Wygrana z Halkbankiem Ankara, ostatnią ekipą grupy B, zapewni im pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni bilet do ćwierćfinału.

Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Halkbank Ankara - Bogdanka LUK Lublin poznamy w czwartek 12 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINEUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

21:19 w tie-breaku! Dwa asy rozstrzygnęły starcie Ślepska z ZAKSĄ

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 